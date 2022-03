Pixel 6a: Foto soll Retail-Packung des günstigen Google-Phones zeigen

Google steht offenbar tatsächlich kurz vor der Einführung eines günstigeren Smartphone der Pixel 6-Serie. Schon gut einen Monat vor der zur Google I/O gegen Mitte Mai erwarteten Vorstellung des Geräts ist jetzt ein Bild an die Öffentlichkeit gelangt, das die Packung des Google Pixel 6a zeigen soll.

OnLeaks

Auf dem bisher weitestgehend unbekannten Blog Techxine wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem zumindest der obere Teil einer Retail-Verpackung für das Google Pixel 6a zu sehen sein soll. Es ist natürlich keinesweges garantiert, dass das hier gezeigte Bild nicht unter Umständen einfach eine Fälschung ist. Das Foto zeigt sogar das Smartphone selbst, das sich optisch offensichtlich stark an den bereits verfügbaren High-End-Modellen Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro orientiert.Allerdings gibt es in der Tat reichlich Gründe, an der Echtheit des Bilds zu zweifeln. Problematisch ist zum Beispiel die Beschriftung der angeblichen Retail-Box des Pixel 6a, bei der der Buchstabe "a" bei genauerer Betrachtung nicht ganz "auf Linie" liegt. Noch fragwürdiger ist allerdings das Design des auf der Packung gezeigten Geräts.So sind deutlich die bei Metallgehäusen üblichen "Antennenlinien" zu erkennen, also jene mit Kunststoff aufgefüllte Ausschnitte im Metallrahmen, mit denen die verschiedenen Segmente der Antennen abgetrennt werden. Dass Google tatsächlich auf einen Metallrahmen setzt, obwohl das Pixel 6a in der Mittelklasse angesiedelt werden soll, ist wohl eher unwahrscheinlich. Das Vorgängermodell Google Pixel 5a hatte zum Beispiel ein Kunststoffgehäuse.Wer sich das Foto genauer anschaut, stellt außerdem bei einem Vergleich mit der Retail-Verpackung des Google Pixel 6 schnell fest, dass das Gerät auf dem Leak-Bild praktisch identisch ist zum bereits seit einigen Monaten offiziell verfügbaren, kleineren High-End-Modell aus Googles neuester Smartphone-Serie.