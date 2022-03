Pixel 6A: Günstigeres Google-Smartphone im Mai, erst später verfügbar?

Nach der Pixel 6-Serie soll wohl schon bald mit dem Google Pixel 6A ein weiteres, günstigeres Google-Smartphone an den Start gehen. Bis das Gerät allerdings im Handel zu haben ist, wird es aber wohl noch einige Monate dauern, auch wenn der Launch gegen Mitte Mai erwartet wird.

Verfügbarkeit soll erst Ende Juli gegeben seint

OnLeaks

Laut einem Bericht des amerikanischen YouTubers Jon Prosser , der zuletzt immer wieder mit frühen Veröffentlichungen zu den Produktplänen von Apple und auch Google auf sich aufmerksam machte, plant Google die baldige Vorstellung des Google Pixel 6A. Mit dem neuen Mittelklasse-Smartphone will der US-Internetkonzern vor allem preisbewusste Kunden ansprechen.Prossers Angaben zufolge will Google tatsächlich die hauseigene Entwicklerveranstaltung Google I/O nutzen, um das Pixel 6A offiziell vorzustellen. Das Event wurde erst vor kurzem für den 11. und 12. Mai 2022 angekündigt. Bis das günstigere Google-Phone dann auch wirklich in den Händen der Kunden handelt, soll nach der I/O aber noch einige Zeit vergehen.Konkret nennt Prosser den 28. Juli 2022 als Termin für die Verfügbarkeit, so dass der Marktstart angeblich erst mehr als zwei Monate nach der ersten Präsentation des Pixel 6A erfolgen soll. Offen ist, ob der Termin Ende Juli nur für bestimmte Märkte wie etwa die USA gilt und eine frühere Verfügbarkeit in anderen Regionen wie etwa Europa denkbar ist.Als Grund für die offenbar deutliche Verzögerung bei der Einführung des Google Pixel 6A nennt Prosser Probleme bei der Verfügbarkeit bestimmter Komponenten. Wie bei vielen anderen Produkten soll es auch im Fall des Pixel 6A Probleme bei der Beschaffung verschiedener Bauteile geben, die eine frühere Verfügbarkeit verhindern.Google will die I/O angeblich auch nutzen, um einen ersten Ausblick auf die schon lange erwartete sogenannte "Pixel Watch" zu geben. Prosser zufolge ist für die Veranstaltung ein "Teaser" geplant, wobei noch vollkommen unklar ist, wann die erste Smartwatch der Pixel-Serie dann auf den Markt kommen wird. Die offizielle Vorstellung soll aber zusammen mit der Google Pixel 7-Serie im Oktober vorgesehen sein.