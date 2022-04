Google Pixel 6a: Benchmark bestätigt Flaggschiff-Leistung

Googles neues Mittelklasse-Smartphone Pixel 6a soll offenbar tatsächlich ebenso viel Leistung mitbringen, wie die aktuellen Topmodelle der Pixel 6-Serie. Dies belegen Benchmark-Ergebnisse, die bestätigen, dass Google die gleiche Plattform verwendet wie in den Flaggschiff-Geräten.

'Bluejay': Codename bestätigt, dass es sich um Pixel 6a handelt

OnLeaks

Wie Android Headlines berichtet, ist das Google Pixel 6a jüngst erstmals in der Datenbank von Geekbench aufgetaucht . Dem zitierten Eintrag zufolge wird sich die Performance des neuen, günstigeren Google-Smartphones praktisch nicht von der Leistung der aktuellen High-End-Smartphones Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro unterscheiden.So fallen die mit dem Pixel 6a gemessenen Benchmark-Ergebnisse im Grunde identisch aus. Defacto liegt das Pixel 6a sogar leicht vorn, wobei der Unterschied so gering ist, dass sich bei einem erneuten Test wohl ein umgekehrtes Bild bieten dürfte. Da sich auch die Angaben zur Processor-ID in dem neuen Geekbench-Listing gleichen, dürfte praktisch feststehen, dass Google tatsächlich auch beim Pixel 6a auf den "Tensor"-SoC setzen will.Entsprechende Gerüchte gab es bereits länger und auch die neuen Geekbench-Ergebnisse untermauern die Spekulationen nur, bis Google die Geräte offiziell vorstellt. Dass es sich tatsächlich um ein Google Pixel 6a handelt, das da in den Benchmark-Resultaten aufgetaucht ist, wird auch von der Nennung des internen Codenamens "Bluejay" bestätigt, der bereits früher in Verbindung mit dem neuen Modell aufgetaucht war.Die Vorstellung des Google Pixel 6a wird zur im Mai stattfindenden Entwicklerkonferenz Google I/O erwartet. Das Gerät dürfte preislich deutlich unterhalb der zu Preisen ab 800 Euro gestarteten Top-Modelle aus Googles Smartphone-Serie zu haben sein. Dafür muss man früheren Berichten zufolge aber einige Abstriche in Sachen Ausstattung in Kauf nehmen.Neben dem laut der Geekbench-Datenbank auf sechs Gigabyte geschrumpften Arbeitsspeicher, ist von einem 6,2 Zoll großen OLED-Display mit Full-HD+-Auflösung die Rede, das nur 60 Hertz Bildwiederholfrequenz bieten soll. Außerdem wird wahrscheinlich das gleiche Kamera-Setup aus zwei 12-Megapixel-Kameras zum Einsatz kommen, das man auch schon im Pixel 5a verwendete. Darüber hinaus ist von 128 GB internem Flash-Speicher und einem 4800mAh-Akku zu hören.