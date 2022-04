Google Pixel: Ersatzteile sollen zukünftig über iFixit erhältlich sein

Google möchte die Reparatur von Pixel-Smartphones einfacher gestalten. Demnächst sollen die nötigen Original-Ersatzteile wie Displays, Kameras und Akkus über iFixit bestellt werden können. Damit haben Verbraucher die Möglichkeit, ihre Geräte im Schadensfall selbst zu reparieren.

Ersatzteile für fast alle Pixel-Reihen

Google

Laut Google sollen sämtliche Ersatzteile entweder einzeln oder in sogenannten "iFixit Fix Kits" erhältlich sein. Die Kits haben den Vorteil, dass Werkzeuge wie Schraubendreher und Spatel direkt mitgeliefert werden. Das Angebot soll sich an Verbraucher mit technischer Erfahrung sowie unabhängige Reparaturexperten richten. Aktuell ist noch unklar, mit welchen Preisen die Komponenten zu Buche schlagen. Die Details dürfte Google noch nachliefern.Die Original-Ersatzteile sollen ab Ende des Jahres für nahezu alle Pixel-Modelle zur Verfügung stehen. Neben allen Reihen vom Pixel 2 bis zum Pixel 6 Pro möchte der Suchmaschinenkonzern die Komponenten für zukünftige Smartphones anbieten. Zunächst soll der Service auf die USA, Kanada, Australien sowie die EU-Länder beschränkt werden. Damit haben jedoch auch Pixel-Besitzer hierzulande die Option, Ersatzteile für ihre Geräte zu beziehen. Wie iFixit in einem Blog-Eintrag schreibt, wurden bereits Reparaturanleitungen für alle Modelle bis zum Pixel 5 veröffentlicht.Wer sein Gerät nicht selbst reparieren kann oder möchte, hat die Option, das Smartphone zu einem autorisierten Technik-Experten zu bringen. Google arbeitet bereits seit einiger Zeit mit unabhängigen Anbietern wie uBreakiFix zusammen. Die Geräte können innerhalb und außerhalb der Garantiezeit repariert werden. Pixel-Reparaturoptionen werden in allen Ländern, in denen die Geräte verkauft werden, angeboten. Hierzu zählt natürlich auch Deutschland.