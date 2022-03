Neue Bilder: So soll das Apple iPhone 14 Pro ohne Notch aussehen

Das neue iPhone 14 Pro lässt noch einige Monate auf sich warten, doch schon jetzt zeigen neue Bilder, wie das kommende Apple-Flaggschiff aussehen könnte. Im Fokus steht das Kamerasystem an der Front, dass im neuen Design die markante Notch verschwinden lässt.

Neues Frontkamera-System nur für die Pro-Modelle?

LetsGoDigital

Nach dem Verschwinden des Home-Buttons wird sich Apple im Herbst von einem weiteren Erkennungsmerkmal verabschieden - der Notch. Die mit dem iPhone X im November 2017 eingeführte Kerbe galt lange Zeit als Schandfleck der iOS-Smartphones , an der das Unternehmen nicht nur bis dato festgehalten, sondern sie sogar auf das MacBook-Portfolio übertragen hat. Mit dem iPhone 14 Pro soll diese zugunsten eines neuen Punch-Hole-Designs entfernt werden, jedoch nicht gänzlich aus dem mobilen Lineup verschwinden.Auf Basis kürzlich veröffentlichter CAD-Renderings gab die niederländische Webseite LetsGoDigital die Erstellung neuer 3D-Bilder in Auftrag, die das iPhone 14 Pro realitätsnah darstellen sollen. Somit können sich Interessenten im Vorfeld einen ersten Eindruck vom neuen Topmodell aus Cupertino verschaffen. Abseits der neuen TrueDepth-Kamera, welche auch die Face ID-Gesichtserkennung beherbergt, scheinen sich die optischen Neuerungen jedoch in Grenzen zu halten. Das Hauptaugenmerk liegt somit auf den pillenförmigen und kreisrunden Aussparungen innerhalb des OLED-Displays.In der Gerüchteküche geht man derzeit davon aus, dass Apples neues Kameradesign den Pro-Modellen vorbehalten sein wird. Das günstigere iPhone 14 dürfte somit weiterhin auf eine Notch setzen. Ebenso könnte es erstmals Unterschiede hinsichtlich der Chip-Ausstattung geben. Für das iPhone 14 Pro soll der neue Apple A16 Bionic-Prozessor angedacht sein, die "normalen" iPhones könnten hingegen auch in Zukunft auf einen leicht angepassten Apple A15 Bionic setzen. Außerdem stehen sechs Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM) und eine neue 48-Megapixel-Hauptkamera im Raum.Die bekannten Formate in 6,1 Zoll und 6,7 Zoll (Max) sollen erhalten bleiben. Aufgrund zu niedriger Verkaufszahlen könnte sich Apple im Herbst allerdings von seinem Mini-Modell verabschieden und stattdessen ein weiteres iPhone 14 Max-Smartphone vorstellen.