Apple iPhone 14 Pro: Neue Bilder zeigen das Top-Modell ohne Notch

Neue Renderbilder des im Herbst erwarteten Apple iPhone 14 Pro bekräftigen die Gerüchte rund um ein iOS-Smartphone ohne Notch, dafür mit einer markanten Aussparung für die Front-Kamera und Face ID-Sensoren. Am aktuellen 6,1-Zoll-Format soll der Hersteller festhalten.

Keine Designänderungen abseits der Notch erwartet

91mobiles

Während sich das iPhone-Design seit der Einführung des iPhone X samt Notch in den letzten Jahren nur geringfügig verändert hat, soll Apple zumindest an der Front des Smartphones neue Wege gehen. Bereits seit Monaten wird von Analysten und der Gerüchteküche erwartet, dass sich der Hersteller mit der Einführung des iPhone 14 Pro von seiner typischen Kerbe verabschieden und stattdessen dem Trend hin zu einem Punch-Hole-Design folgen wird. Nun belegt weiteres Bildmaterial diese Idee, welches dem Blog 91mobiles vorliegt.Die veröffentlichen CAD-Renderings deuten erneut auf eine pillenförmige Aussparung nebst einem zweiten kreisrunden Kameraloch hin. In ihnen sollen zukünftig eine kompaktere Optik für die Gesichtserkennung Face ID und eine Selfie-Kamera Platz finden. Weitere optische Neuheiten sind bislang nicht vom iPhone 14 Pro zu erwarten. Die Rückseite und Seitenränder ähneln stark dem aktuell erhältlichen iPhone 13 Pro. Die Blogger wollen zudem von industrienahen Quellen erfahren haben, dass Apple auch in diesem Jahr seinen Fokus auf das 6,1-Zoll- und 6,7-Zoll-Format (Max) legen dürfte.Erste Prognosen zu den Spezifikationen des iPhone 14 Pro deuten auf ein typisches Hardware-Upgrade hin. So sollen die neuen Smartphones über den Apple A16 Bionic-Chip und sechs Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM) verfügen. Weiterhin ist die Rede von einer 48-Megapixel-Hauptkamera. Die Neuerungen könnten allerdings nur den Pro-Modellen vorbehalten sein. Gerüchten zufolge soll das "normale" iPhone 14 weiterhin mit einer klassischen Notch und dem älteren Apple A15 Bionic-Prozessor ausgeliefert werden, während abschließend die Einstellung des iPhone Mini erwartet wird.