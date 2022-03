Abo statt Vollpreis: Apple soll an neuer iPhone-Finanzierung arbeiten

Neben dem Kauf zum Vollpreis und einer monatlichen Finanzierung soll Apple an einer alternativen Methode zum Bezahlen neuer iPhones arbeiten. Die Smartphones des Herstellers könnten zukünftig in einer Art Abo-Service angeboten und mit weiteren Diensten verknüpft werden.

Neue Optionen im Stil des iPhone Upgrade Program?

Wie der oft gut informierte Apple-Experte Mark Gurman für den Branchendienst Bloomberg berichtet, soll man in Cupertino die Weichen für ein neues Hardware-Abo stellen, das zum Ende dieses oder im Verlauf des nächsten Jahres vorerst für das iPhone starten könnte. Ähnlich wie für iCloud-Speicher, AppleTV+ oder Apple Fitness+ sollen Kunden an ein Abonnement gebunden werden, dass sich voraussichtlich von einer klassischen Finanzierung auf Raten abheben soll. Wie genau? Das soll bisher noch nicht feststehen.In Deutschland haben iPhone-Käufer diverse Möglichkeiten an ein neues iOS-Smartphone zu gelangen. Apple selbst bietet neben dem Vollpreiskauf eine Finanzierungsoption über den Partner Consors Finanz an, während Netzbetreiber wie die Deutsche Telekom oder Vodafone subventionierte Mobilfunkverträge inklusive dem neuesten iPhone bereitstellen. Gegen einen oft fürstlichen Aufpreis ist es bei Letzteren hierzulande ebenfalls möglich, jedes Jahr ein neues Apple-Gerät zu erhalten. Hinzu kommen diverse Unternehmen, die iPhones auf Basis monatlicher Raten vermieten.Fraglich ist, wie sich das zukünftige Abo vom so genannten "iPhone Upgrade Program" unterscheiden soll, das unter anderem in den Vereinigten Staaten angeboten wird. Auch hier können Kunden durch monatliche Raten ein durch AppleCare+ versichertes iPhone kaufen und das Gerät jedes Jahr gegen ein neues Modell austauschen. Einzige Beschränkung: Apple selbst nimmt die Aktivierung bei den Netzbetreibern AT&T, T-Mobile, Sprint oder Verizon vor, obwohl die Geräte ohne SIM- bzw. Netlock ausgeliefert werden. In Deutschland steht dieses Upgrade-Programm bisher nicht zur Verfügung.