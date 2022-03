Apple iPhone 13 Pro: Stromsparmodus drosselt das 120-Hz-Display

Zugunsten einer längeren Akkulaufzeit schränkt der Stromsparmodus eine Handvoll iPhone-Funktionen und Apps ein. Aus neuen Support-Dokumenten geht nun hervor, dass dabei auch die Bildwiederholrate des Apple iPhone 13 Pro von 120 Hz auf 60 Hz gedrosselt wird.

Neue Limitierungen der Bildwiederholrate und des 5G-Netzes

iPhone-Nutzer, die den Stromsparmodus automatisiert (z.B. ab 10 Prozent Akkuladung) oder gar dauerhaft verwenden, müssen seit jeher mit diversen Einschränkungen rechnen. Diese machen sich unter anderem bei der Hintergrundaktualisierung von Apps, beim Abrufen von E-Mail, bei automatischen Downloads und visuellen Effekten bemerkbar. Ebenso wird die Synchronisation von iCloud-Fotos angehalten, die automatische Sperre des Smartphones standardmäßig auf 30 Sekunden eingestellt und die 5G-Verbindung abseits vom Video-Streaming eingeschränkt.Aus einer Aktualisierung der passenden englischsprachigen Support-Dokumente (via Caschys Blog ) gehen nun weitere Details zu den Einschränkungen des Stromsparmodus hervor, die vorrangig Apple-Geräte mit ProMotion-Display betreffen. Über die zeitgemäße 120-Hz-Technik verfügen zum Beispiel das iPhone 13 Pro (Max) und diverse iPad Pro-Modelle . Wer seinen Akku mit dem Low Power Mode schonen möchte, muss auf diesen Vorteil entsprechend verzichten, da die Bildwiederholrate auf 60 Hz limitiert wird.Die 5G-Beschränkungen scheinen sich einzig und allein auf die iPhone 12-Baureihe zu beziehen. In den Fußnoten ist die Rede davon, dass Apple das 5G-Netz im Stromsparmodus gänzlich deaktiviert, aber auch hier die Ausnahmen bei Videostreams und großen Downloads gelten. Explizit wird zudem aufgeführt, dass man die 5G Standalone-Funktion deaktiviert, die in den kommenden Monaten und Jahren auch in Deutschland eine Rolle spielen wird. Die Aktualisierung der deutschen Support-Dokumente blieb bislang jedoch aus.