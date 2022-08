Endlich wieder Niveau: Beavis and Butt-Head kehren morgen zurück

Sie sind Philosophen (naja, fast), Nichtsnutze und Ikonen der 1990er: Die Rede ist natürlich von Beavis and Butt-Head. Die Zeichentrick-Stars haben ursprünglich von 1993 bis 1997 auf MTV ihr Unwesen getrieben. Morgen kehren die beiden Chaoten via Paramount+ zurück.

Paramount+ kommt auch nach Deutschland

Paramount+

Man muss wohl die 1990er erlebt haben, um verstehen zu können, welche Bedeutung Beavis and Butt-Head seinerzeit gehabt haben. Die animierte Serie begeisterte durch einen ganz eigenen brachial-ironischen Stil, dabei erfanden die beiden auch das, was man heute als "Reaktionsvideo" bezeichnet. Denn neben Chaos und Zerstörung war die liebste Beschäftigung der zwei Metalheads es, vor dem Fernseher zu sitzen, Musikvideos zu schauen und diese wahlweise abzufeiern oder sich darüber lustig zu machen.Irgendwann einmal verschwand beides von MTV, nämlich Beavis and Butt-Head und auch Musikvideos. Doch der Vater der beiden, Mike Judge, hat eine Rückkehr nie ausgeschlossen und sagte bereits 2009: "Ich halte mir gerne die Tür zu Beavis and Butt-Head offen, denn das ist jene Serie, die ich am liebsten gemacht habe. Es ist das, worauf ich am stolzesten bin."Morgen ist es tatsächlich soweit: Denn nach einem (zweiten) Film mit dem Titel Beavis and Butt-Head Do the Universe läuft morgen auf Paramount+ die Serien-Rückkehr an. Und offenbar ist diese bestens gelungen. CBR etwa meint, dass langjährige Beavis and Butt-Head-Fans feststellen werden, "dass sich kaum etwas geändert hat, was aber nicht bedeutet, dass der Schöpfer Mike Judge nicht immer noch für frischen Humor sorgen kann". Auch Ars Technica freut sich, dass das Serien-Comeback auch eine Rückkehr zu vertrauten Szenen ist: "Ja, Beavis und Butt-Head lehnen sich auf einer überdimensionalen Couch zurück, schauen auf einen überdimensionalen Röhrenfernseher und liefern überdrehte Witze über alles, was sie sich ansehen."In Deutschland ist Mike Judge's Beavis and Butt-Head noch nicht zu sehen, aber spätestens im Dezember und dem deutschen Start von Paramount+ wird es auch bei uns heißen: Huh-huh-huh, heh-heh-heh, huh-huh-huh.