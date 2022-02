EA: Halo und Corona sind 'schuld' an den Fehlern von Battlefield 2042

Der neueste Shooter von EA und Dice ist im vergangenen Herbst gestartet und hat die Erwartungen nicht erfüllt - um es sehr freundlich zu formulieren. Seither üben sich Publisher und Entwickler in Schadensbegrenzung und versuchen auch, die Schuld von sich weisen.

Als einzige nicht schuld: die Manager*innen

Halo: Infinite und Battlefield 2042

Vor der Veröffentlichung von Battlefield 2042 gab es gleich mehrere bombastische Trailer, bei dem so manchem die Kinnlade nach unten gekippt ist. Doch nach dem Release mussten viele feststellen, dass die Realität des Spiels voller Macken und Fehler ist. EA und Dice sind immer noch beschäftigt, den in der Zukunft angesiedelten Shooter spielbar zu machen, doch dieses Vorhaben kommt nur langsam voran. Entsprechend schnell gingen die Spielerzahlen zurück und EA will auch nicht verraten, wie viele Einheiten man von Battlefield 2042 verkauft hat.Mittlerweile versuchen die Verantwortlichen, die Schuld für das Debakel externen Umständen zu geben. In einem so genannten "Town Hall"-Meeting haben EA-Manager ein internes Treffen veranstaltet, bei dem man auch den Dialog mit Mitarbeitern gesucht hat. Xfire (via Kotaku ) hat Informationen zu dieser Zusammenkunft in Erfahrung bringen können.Dort sprachen Führungskräfte des Publishers von einem Fehlschlag. Das ist ein eher ungewöhnliches Eingeständnis des Scheiterns. Laura Miele, Chief Studios Officer bei EA, sagte, dass es "wirklich wichtig ist, zuzugeben, wenn wir Fehler gemacht haben". Die Managerin weiter: "Dies ist sicherlich der Fall beim Start von Battlefield, der die Erwartungen unserer Spieler nicht erfüllt und auch unsere eigenen Erwartungen deutlich verfehlt hat."Gründe für das Scheitern gebe es laut Miele mehrere: Dazu zählen die bereits in die Jahre gekommene Frostbite-Engine, die Probleme, die sich durch die Pandemie und die Arbeit der Entwickler von zu Hause aus ergeben haben und eine für ein Dice-Spiel "historische" Höchstzahl an Bugs.Das sind sicherlich alles berechtigte Punkte, eine Aussage kann man aber wohl mit einem Augenrollen als "typisch EA" bezeichnen. Denn im Wesentlichen meint Miele, dass Battlefield 2042 so schlecht ausgesehen habe, weil Halo: Infinite so gut war. Das mehr oder weniger gleichzeitige Erscheinen hat EA in einem schlechten Licht dastehen lassen: Der Vergleich "war nicht günstig, weil Halo Infinite ein sehr ausgefeilter Titel war, während Battlefield 2042 Bugs enthielt und nicht so poliert war".