Microsoft: Aktuelle Windows Server Updates verursachen DNS-Probleme

Microsoft bestätigt nun ein neues bekanntes Problem der jüngsten Windows Server-Updates. Ein Problem mit DNS-Stub-Zone kann dabei DNS-Auflösungsproblemen verursachen. Um das Problem zu beheben, greift der Konzern zur automatischen Behebung per Rollback-Funktion.

Infos Windows Health Dashboard "Nach der Installation von Updates, die am 25. Januar 2022 (KB5009616) und später auf betroffenen Versionen von Windows Server mit der DNS-Server-Rolle veröffentlicht wurden, werden DNS-Stub-Zonen möglicherweise nicht korrekt geladen, was dazu führen kann, dass die DNS-Namensauflösung fehlschlägt", erklärt Microsoft.

Gruppenrichtlinien für KIR-Fix

Windows Server Special

Laut den auf dem Windows Health Dashboard veröffentlichten Details tritt dieses bekannte Problem nur nach der Installation von Updates auf, die nach dem 25. Januar veröffentlicht wurden. Der Fehler kann zu Ladefehlern führen. Betroffen ist soweit das derzeit bekannt ist nur Windows Server 2019.Die beiden anderen Windows-Updates, die diese DNS-Auflösungsprobleme auslösen können, sind KB5010427 (veröffentlicht am 15. Februar) und KB5011551 (veröffentlicht am 22. März).Microsoft startet nach den DNS-Problemen jetzt die Bugfix-Funktion "Known Issue Rollback", kurz KIR. Mit dem Known Issue Rollback werden ähnlich wie bei einem regulären Notfallupdate Fehler schnell und zuverlässig bei allen Nutzern korrigieren, die die automatische Windows-Update-Funktion nutzen.Das bringt allerdings Einschränkungen für Windows Server, denn nicht alle Systeme sind frei für die KIR-Updates, die automatisch auf die betroffenen Geräte übertragen werden. Um die DNS-Probleme auf von Unternehmen verwalteten Geräten zu beheben, auf denen die fehlerhaften Windows Server-Updates installiert wurden, müssen die Administratoren zwei Gruppenrichtlinien installieren und konfigurieren. Genaue Informationen dazu stellt Microsoft für Administratoren bereit