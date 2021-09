Microsoft kündigt Visual Studio Code für Web an - und macht Rückzieher

Microsoft hatte kurzzeitig eine Ankündigung für "Visual Studio Code for the Web" veröffentlicht, also für Visual Studio Code im Browser. Der Hinweis darauf wurde inzwischen allerdings wieder entfernt - allem Anschein nach war die Ankündigung zu voreilig.

Das war kurzfristig zu lesen

Das berichtet das Online-Magazin Windows Central . Es klang alles so gut, was Microsoft da neues zu verkünden hatte: Ein kurzer Teaser für das neue Visual Studio Code für das Web erläuterte, wie das Entwickler-Tool vollständig im Browser ausgeführt wird und das jeder, der es testen möchte, dass unter https://vscode.dev machen könnte. Dieser Hinweis erschien am 31. August im Azure Blog und wurde dann wieder gelöscht. Dank der Wayback Maschine kann man die Seite aber noch aufrufen.Microsoft schrieb da folgendes:Warum der Beitrag wieder entfernt wurde, ist nicht bekannt.