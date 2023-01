iFixit zerlegt MacBook Pro: Zu viele Lötstellen, zu kleines Kühlelement

Kaum sind die ersten neuvorgestellten MacBook Pro mit M2-Pro-Prozessor bei den Testern angekommen, gibt es auch schon eine Zerlege-Aktion. In dem Teardown von iFixit werden weitere Details zu der neuen Geräte-Generation enthüllt.

Probleme durch viele Lötstellen und fest verbaute Komponenten

"Test" der offiziellen Reparaturanleitung

Dazu gehört neben den genutzten Hardware-Komponenten auch die Upgrade- und Reparierfähigkeit. Eines der ersten Teardowns von neuen MacBook Pro mit 14 Zoll liefern die Spezialisten von iFixit bei YouTube ab.Dort und auf der Webseite von iFixit erfährt man einige interessante Einzelheiten. Nicht alles dabei ist neu. So hat Apple den Aufbau im Inneren beim MacBook Pro 2023 fast gleich zum Vorgänger beibehalten. Es gibt wenige Modifikationen. Der M2-SoC ist schon vom MacBook Air bekannt. Interessant sind dagegen das neue Wi-Fi 6E-Modul sowie die Thunderbolt 4-Ports. Zudem hat Apple das Kühlelement verkleinert, was sich durch mehr Abwärme bei hoher Auslastung negativ auf die Leistung auswirkt.Was geblieben ist, sind viele Lötstellen. iFixit fragt sich daher zurecht, wie ein Laie dieses MacBook Pro reparieren soll. Insgesamt vergibt iFixit daher auch nur fünf von zehn möglichen Punkten für die Reparierbarkeit.Komponenten wie Arbeitsspeicher und SSD sind fest verbauten und können nicht erweitert oder einfach ausgetauscht werden. Das macht das Ganze unnötig umständlich und teuer. Zudem gibt es ein recht ausführliches Video, in dem iFixit zeigt, wie man anhand von Apples offizieller Reparaturanleitung für das M2-Pro MacBook Pro das Gerät richtig öffnet. Die Anleitung ist laut den Profis auch für Laien recht verständlich und zeigt alles, was man für den Tausch von Komponenten benötigt.