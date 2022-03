Samsung Galaxy A33 & A53 vorgestellt: Wasserdicht & ohne Netzteil

Samsung hat soeben die Einführung der beiden wichtigsten Smartphones seiner neuen Galaxy-A-Serie bekanntgegeben. Das Samsung Galaxy A33 und Galaxy A53 setzen die extrem häufig verkaufte Reihe fort und bieten ein neues Design, technisch aber wenige Neuerungen.

Optischer Bildstabilisator wird auch in der Mittelklasse Standard

Samsung Exynos 1280 als neue Plattform beider Modelle

Kameras im A33: Weniger Auflösung, trotzdem mit OIS

Samsung

Dasdürfte auch in diesem Jahr wieder der Stückzahlen-Motor für Samsungs Mobilgerätesparte werden. Während die S22-Serie und die Geräte mit faltbaren Displays für technologischen Fortschritt stehen und Samsung als Marktführer repräsentieren, sind es vor allem die Mittelklasse-Smartphones, die noch erheblich häufiger verkauft werden.Das Galaxy A53 steckt in einem überarbeiteten Gehäuse aus Kunststoff und bietet 6,5 Zoll großes SuperAMOLED-Display mit 2400x1080 Pixeln und bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate, einer Abdeckung aus Corning Gorilla Glass 5, HDR10+-Unterstützung und Always-On-Display-Support. Zentral unterhalb des oberen Rands besitzt das "Infinity-O" genannte Display ein Loch für die Frontkamera mit 32 Megapixeln und F/2.2-Blende.Auf der Rückseite sitzt ein 64-Megapixel-Sensor für die Hauptkamera, der sogar einen Hardware-Bildstabilisator mitbringt und eine F/1.8-Blende hat. Hinzu kommt eine Ultraweitwinkel-Kamera mit F/2.2-Blende, 120 Grad breitem Sichtfeld und 12-Megapixel-Sensor. Außerdem sind zwei jeweils mit fünf Megapixeln arbeitende weitere Kamerasensoren für Makro- und Porträtaufnahmen an Bord, die eine F/2.4-Blende bieten.Der Akku des Galaxy A53 ist mit 5000mAh üppig dimensioniert und kann mittels USB Type-C-Ladegerät mit bis zu 25 Watt schnell geladen werden. Allerdings legt Samsung nun auch bei seinen Mittelklasse-Geräten wie schon in der Galaxy-S-Serie kein Netzteil mehr bei. Dies gilt nicht nur für das A53, sondern auch für dessen "kleinen Bruder" Galaxy A33 5G.Dasist in vielerlei Hinsicht ähnlich ausgestattet wie das A53, was vor allem die hier verwendete Plattform betrifft. Beide Modelle haben den neuen Samsung Exynos 1280 Octacore-SoC unter der Haube, der im 5-Nanometer-Maßstab gefertigt wird und jeweils zwei High-End-Cores auf ARM Cortex-A78-Basis mit 2,4 und sechs Low-End Cortex-A55-Cores mit 2,0 Gigahertz maximaler Taktrate mitbringt. Beide Modelle sind zudem in Deutschland immer mit sechs Gigabyte RAM und 128 GB internem Flash-Speicher aus Basisausstattung zu haben. Der interne Flash-Speicher lässt sich auf Wunsch per MicroSD-Kartenslot erweitern.Das Galaxy A33 hat aber ein anderes Display und andere Kameras. Der Bildschirm des A33 ist mit 6,4 Zoll etwas kleiner, nutzt aber ebenfalls ein SuperAMOLED-Panel mit 2400x1080 Pixeln Auflösung. Die maximale Bildwiederholrate liegt bei 90 Hertz und es gibt ebenfalls eine Abdeckung aus Corning Gorilla Glass 5. Die Frontkamera sitzt hier in einem V-förmigen Ausschnitt am oberen Display-Rand und löst mit 13 Megapixeln niedriger auf als beim A53.Bei den Kameras muss der Käufer ein Downgrade in Sachen Auflösung in Kauf nehmen. Die Hauptkamera bietet einen 48-Megapixel-Sensor mit F/1.8-Blende, dem Samsung beeindruckenderweise auch hier einen Hardware-Bildstabilisator verpasst. Die Ultraweitwinkel-Kamera hat acht Megapixel, eine F/2.2-Blende und ein 120 Grad breites Sichtfeld. Die Makro- und die Porträtkamera lösen jeweils mit fünf bzw. zwei Megapixeln auf und dürften in den meisten Fällen überflüssig sein.Der 5000mAh-Akku des A33 5G ist ordentlich groß und kann auch hier - mit einem separat erworbenen Netzteil - mit bis zu 25 Watt schnell gelande werden. Interessant ist, dass Samsung die beiden Mittelklasse-Smartphones nicht nur mit 5G-Support, sondern auch immer mit Stereolautsprechern, IP67-Zertifizierung und somit wasser- und staubdichtem Gehäuse sowie einem unter der Display-Oberfläche integrierten Fingerabdruckleser versieht.Das Samsung Galaxy A33 5G kommt ab Ende April in Deutschland auf den Markt und kostet dann offiziell 369 Euro. Das Galaxy A53 5G startet etwas früher und soll bereits ab Anfang April zu haben sein. Die Käufer zahlen denn mindestens 449 Euro, wobei es für 509 Euro auch eine Version mit acht GB RAM und 256 GB internem Flash-Speicher gibt. Vorbesteller des A53 erhalten hierzulande außerdem die Galaxy Buds Live Bluetooth-Kopfhörer von Samsung kostenlos dazu. Das heute ebenfalls vorgestellte Galaxy A73 kommt übrigens nicht nach Deutschland.