Samsung Galaxy S22+: Die neuen Top-Modelle jetzt bei Media Markt

Nicht nur das Ultra-Modell, auch die erschwinglicheren Smartphones Samsung Galaxy S22 und Galaxy S22+ sind ab sofort erhältlich. Bereits ab 849 Euro könnt ihr euch jetzt die neueste Generation der leistungsstarken Android-Handys im Online-Shop von Media Markt zulegen.

Der Startschuss für das Samsung Galaxy S22 und Galaxy S22+ ist gefallen. Mit bis zu 256 GB Speicher und in vier verschiedenen Farbvarianten könnt ihr jetzt bei den neuen Top-Smartphones des südkoreanischen Händlers zuschlagen. Bei Media Markt profitiert ihr dabei nicht nur von einer versandkostenfreien Lieferung oder einer Abholung in den Filialen, sondern auch von einer exklusiven Ankaufprämie für euer altes Smartphone im Wert von bis zu 720 Euro sowie einer möglichen 0%-Finanzierung über 24 Monate.Mit den Modellen Galaxy S22 und Galaxy S22+ stellt euch Samsung vor eine Entscheidung - auf die Größe kommt es an. Es stehen 6,1 Zoll oder 6,6 Zoll zur Wahl . Beide Smartphones profitieren von einer hohen FHD+-Auflösung, AMOLED-Technik und einer zeitgemäßen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Die Vorteile des Plus-Modells liegen in einem helleren Display und einem dafür benötigten größeren Akku mit 4500 mAh anstelle der 3700 mAh des Galaxy S22. Der Antrieb bleibt gleich: Alle Smartphones der S22-Familie setzen auf den neuen Exynos 2200 Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,8 GHz nebst 8 GB Arbeitsspeicher.Auch wenn das Samsung Galaxy S22 Ultra mit seiner 108-Megapixel-Kamera besticht, gelingen Fotos und 4K-Videos mit den günstigeren Android-Modellen ebenso gut. Die Hauptkamera ist mit 50 Megapixeln ausgestattet und bietet zusätzliche Sensoren für einen Ultraweitwinkel mit 12 Megapixeln und Telefotos mit 10-Megapixel-Auflösung. An der Front bietet die Kamera im so genannten Punch-Hole mit 10 Megapixel eine optimale Qualität für Selfies.Zu den weiteren Highlights der wasserdichten Galaxy S22-Smartphones im stabilen Armor-Aluminium-Gehäuse gehören der moderne 5G-Netzstandard, ein schnelles Wi-Fi 6 (WLAN AX), Bluetooth 5.2 und natürlich ein USB-C 3.2-Anschluss. Außerdem können die Flaggschiffe kabellos und per Schnellladeadapter mit bis zu 45 Watt aufgeladen werden. Ebenso einfach verbindet ihr das Galaxy S22 und Galaxy S22+ mit eurem PC, übertragt Daten von eurem alten Smartphone in Windeseile und profitiert von Google Android 12 und den neuen Samsung One UI-Funktionen.