Corona-Warn-App 2.19: Neues Update löst nerviges Namenproblem

Nutzer der Corona-Warn-App können jetzt die neue Version 2.19 für Google Android und Apple iOS herunterladen. Das Update bietet eine verbesserte Zuordnung von Zertifikaten zu Personen, Ergebnisse zu PCR-Schnelltests und aktualisierte Spezifikationen für Booster-Impfungen.

Weitere Änderungen mit Version 2.19

Nextpit

Die Entwickler des Robert Koch-Instituts, der Deutschen Telekom und SAP stellen im jüngst veröffentlichten Update auf die Corona-Warn-App 2.19 eine "fehlertolerantere Zurodnung von Zertifikaten zu Personen" in den Mittelpunkt. Kleinere Unterschiede in Vor- und Nachnamen werden somit ignoriert, um gültige Impfzertifikate trotzdem der richtigen Person zuordnen zu können.Bisher musste die Namensgebung auf allen Zertifikaten exakt übereinstimmen, damit diese nicht automatisch einer neuen Person zugeordnet werden. Bereits Akzent-Unterschiede - z.B. René vs. Rene - konnten scheinbar zu Problemen führen. Gleiches galt für Zweitnamen, die eventuell nicht auf allen Zertifikaten eingetragen wurden. Als einzige Lösung stand bisher der Weg in die Apotheke zur Verfügung, um sich ein neues Zertifikat ausstellen zu lassen. Nun hilft das Update auf Version 2.19.In den offiziellen Patch Notes der Corona-Warn-App gibt das Projektteam weiterhin an, dass Nutzer ab sofort PCR-Schnelltests registrieren können und das Ergebnis sowie das dazu passende Testzertifikat direkt über die App erhalten. Ebenso haben sich die Spezifikationen der EU hinsichtlich der Impfzertifikate für Auffrischimpfungen geändert. Sollte ein bereits ausgestelltes und hinzugefügtes Zertifikat den Anforderungen nicht mehr entsprechen, können Nutzer direkt über die Corona-Warn-App ein aktualisiertes Zertifikat anfordern.Wie üblich wird das Update schrittweise durchgeführt. Die Verteilung kann je nach Betriebssystem bis zu 48 Stunden in Anspruch nehmen.