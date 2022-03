Intel macht es offiziell: Magdeburg wird großer neuer Chip-Standort

Nach diversen Verzögerungen und großem Rätselraten um den Standort, soll es jetzt ganz schnell gehen. Der Chipkonzern Intel hat den Standort für den Bau seiner neuen Chipwerke in Deutschland bekanntgegeben. Intel kommt nach Magdeburg.

Intel baut in Magdeburg, die EU hilft kräftig mit

Wie Intel-CEO Pat Gelsinger heute in einem Livestream verkündete, wird Sachsen-Anhalt schon bald zu einem weiteren neuen Standort der weltweiten Chipindustrie. Der US-Konzern gab bekannt, dass die Region Magdeburg für den Bau seiner neuen europäischen Chipwerke ausgewählt wurde. Der Bau der neuen Intel-Fabriken sollen schon ab dem kommenden Jahr beginnen. Die Produktion werde derzeit erstmals für das Jahr 2027 erwartet, hieß es.Anders als erwartet, will sich Intel laut Gelsinger nicht etwa in Penzing bei München ansiedeln, sondern in der Mitte Deutschlands. Konkret plant Intel den Bau von zunächst zwei Chipwerken mit einem Investitionsvolumen von rund 17 Milliarden Euro in der Nähe von Magdeburg. Möglich macht dies neben dem US-Chipgiganten der neue European Chips Act, also die breit angelegte Initiative der Europäischen Union, mit der man den Aufbau der Chipfertigung innerhalb Europas stark fördern will.Intel will langfristig sogar noch mehr Geld in Deutschland investieren. So ist angedacht, bis zu sieben Halbleiterwerke anzusiedeln, wobei insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro fließen könnten. Standort wird der neue Industrie- und Gewerbepark "Eulenberg", der nahe der Autobahn A14 an der Anschlussstelle Sudenburg am südöstlichen Rand Magdeburgs gelegen ist. In direkter Nähe betreibt Amazon ein großes Versandlager.Durch den Bau des neuen Chipstandorts von Intel in Magdeburg erwarten Regierungsvertreter des Landes Sachen-Anhalt einen deutlichen Anstieg der Einwohnerzahlen der Stadt und Region. Unter anderem sollen wohl mindestens 20.000 neue Arbeitsplätze bei Intel und seinen Zulieferern entstehen. Welche Art von Chips Intel in Magdeburg fertigen will, ist im Konkreten derzeit noch offen. Der US-Konzern hatte vor einiger Zeit massive Investitionen in neue Standorte angekündigt, auch weil man verstärkt zum Vertragsfertiger für Drittfirmen werden will, also nicht mehr nur eigene Chips produzieren möchte.