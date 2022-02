GMK NucBox 5: Neuer Mini-PC mit Intel-Hardware für unter 300 Euro

Der für seine Mini-PCs bekannte Hersteller GMK bringt mit der NucBox 5 einen weiteren Kompakt-Desktop auf den Markt, der lediglich eine Fläche von 7 x 7 cm einnimmt. Für weniger als 300 Euro sind unter anderem ein Intel Celeron (11. Gen.), 8 GB RAM und eine 256 GB SSD an Bord.

Aktive Kühlung, zusätzlicher M.2-SSD-Slot und viele Anschlüsse

GMKTec

Nach dem Erfolg der NucBox 2 ( Testbericht ) und NucBox 4 mit Intel Core i5- respektive AMD Ryzen 7-Prozessor konzentriert sich GMK mit der neuen NucBox 5 erneut auf einen besonders kompakten Fußabdruck mit einer Gehäuseabmessung von lediglich 72 x 72 x 44,5 Millimetern. Der nur etwa 200 Gramm leichte Mini-PC findet so, zum Beispiel mit Hilfe einer VESA-Halterung, auch an der Rückseite eines handelsüblichen Monitors Platz. Unter der Haube sorgt der Intel Celeron N5105 mit vier Rechenkernen und einer maximalen Taktrate von 2,9 GHz für den Antrieb.Der Jasper-Lake CPU stehen 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher (2933 MHz) und wahlweise eine 256 GB oder 512 GB große SSD zur Seite. Ein zweiter M.2-Slot steht zudem für die nachträgliche Erweiterung des Speichers bereit. Um grafische Belange kümmert sich die im Prozessor integrierte Intel UHD Graphics. Eine reine Passivkühlung scheint dem Mini-PC dabei allerdings nicht auszureichen. Die GMK NucBox 5 setzt neben Heatpipes auf einen Lüfter zur Wärmeabfuhr. Wie sich die Lautstärkeentwicklung in der Praxis zeigt, bleibt abzuwarten.Zu den Anschlüssen der GMK NucBox 5 zählen drei USB-A 3.2-Ports, ein USB-C für die Stromzufuhr , Gigabit-Ethernet (LAN), ein MicroSD-Kartenslot und 3,5-mm-Klinken. Außerdem werden gleich zwei HDMI 2.0-Schnittstellen untergebracht, die den parallelen Anschluss von zwei 4K-Monitoren ermöglichen. Kabellos wird via WLAN AX (Wi-Fi 6) und Bluetooth 5.2 gefunkt. Aktuell wird die NucBox 5 vom Hersteller über den eigenen Online-Shop vertrieben. Der Preis für das Modell mit 8 GB RAM, 256 GB SSD und Windows 11 Home beträgt ca. 294 Euro inklusive Steuern. Der Aufpreis für eine 512 GB SSD liegt bei ca. 71 Euro.