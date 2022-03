Galaxy A53 & A73: Samsung bestätigt "Awesome"-Event am 17. März

Das im Vorfeld bereits geleakte Smartphone-Lineup der Samsung Galaxy A-Serie 2022 feiert am 17. März seine Premiere. Der südkoreanische Hersteller wird seine neuen Mittelklasse-Modelle Galaxy A13, A33, A53 und A73 im Zuge eines weiteren "Awesome"-Events vorstellen.

Samsung hält an seiner Frühjahrstradition fest und stellt nur einen Monat nach der Enthüllung der Flaggschiff-Smartphones und -Tablets Galaxy S22 (Ultra) und Galaxy Tab S8 eine neue A-Serie vor. Anstelle des für Samsung typischen "Unpacked"-Mottos spricht man in einem offiziellen Blog-Beitrag erneut über ein weiteres "Awesome"-Event, das am 17. März 2022 um 15 Uhr deutscher Zeit übertragen werden soll. Der Livestream wird unter anderem auf YouTube und in unserem großen Samsung-Special zu finden sein.Im Fokus stehen die neuen Einsteiger- und Mittelklasse-Modelle der A-Serie 2022, wobei das Hauptaugenmerk auch in diesem Jahr auf den beiden Bestsellern Galaxy A53 und Galaxy A73 liegen dürfte. Aus diversen Leaks und uns exklusiv vorliegenden Details gehen bereits jetzt ein Großteil der technischen Informationen sowie das mögliche Design der Android-Smartphones hervor, sodass die Vorstellung der 6,5 Zoll respektive 6,7 Zoll großen Modelle nicht mehr viele Überraschungen bereithalten dürfte.Technisch ist die Rede von OLED-Displays mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz, Quad-Kamera-Systemen mit bis zu 64 Megapixeln und einer Selfie-Kamera mit einer 32-MP-Auflösung. Weiterhin sollen der Samsung Exynos 1200 (A53) und Qualcomm Snapdragon 778G (A73) nebst bis zu 8 GB Arbeitsspeicher und einem internen Speicher mit bis zu 256 GB zum Einsatz kommen. Optisch trifft man bei beiden Smartphones auf ein typisches Design mit Hole-Punch-Front. Interessant dürfte am Ende Samsungs Preisgestaltung sein, zu der noch keine Informationen vorliegen.