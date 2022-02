Samsung Galaxy A oder S: Diese Unterschiede müsst Ihr kennen

Samsung unterteilt seine Galaxy-Reihe in A und S - aber wofür stehen diese Buchstaben? Was sind die Unterschiede zwischen Galaxy S und A? Im Artikel stellen wir das jetzige Lineup an A- und S-Galaxy-Smartphones vor und verraten, welche Modelle für Euch die richtigen sind.

Samsung hat im Februar 2022 die neuen Geräte der Galaxy-S-Serie vorgestellt. Sind die Unterschiede zwischen Galaxy A und Galaxy S dadurch noch größer geworden oder gab es nichts wirklich neues? In diesem Artikel wollen wir Euch darüber auf dem Laufenden halten, wie sich die Modellserien des Herstellers unterscheiden. Das soll vor allem denjenigen helfen, die ein neues Samsung-Handy kaufen wollen.Der Smartphone-Markt teilt sich in Segmente wie "Oberklasse", "Mittelklasse" oder "Einsteiger-Modelle" auf. Dabei bespielt Samsung mit der S-Serie eher die Oberklasse und produziert für die A-Serie Mittelklasse-Modelle. Grundlegend gibt es durchaus Gründe, warum Samsung seine Smartphone-Linien fein säuberlich getrennt hält: Neue Technologien wie die leistungsstarke Kamera im Samsung Galaxy S22 Ultra finden sich in der Regel erst in den teureren Modellen.Auch der Bedienstift S Pen ist allein mit Samsungs teuersten Smartphones kompatibel. Im Jahr 2022 entschied sich der Hersteller darüber hinaus dazu, den Eingabestift wieder im Gehäuse eines der Galaxy-Modell zu integrieren. Das Galaxy S22 Ultra ist somit die offizielle Ablöse der Galaxy-Note-Serie. Wie bei den legendären Phablets von Samsung könnt Ihr den S Pen dabei unten ins Gehäuse stecken.Bezüglich der Verarbeitungsqualität erwarten Euch in der S-Serie zudem hochwertigere Materialien wie Metallrahmen und Glaselemente. In der S22-Serie setzt Samsung in allen Modellen hochwertiges und besonders bruchsicheres Gorilla Glas Victus+ ein. Dabei ersetzt Samsung auch die Polycarbonatrückseite des S21 gegen Glas.Neben neuen Technologien und der Verarbeitungsqualität erwarten Euch bei den S-Geräten auch Leistungsvorteile. Hier nutzt Samsung in Europa meist seine eigenen SoCs der Exynos-Serie - im Falle der S22-Serie das Exynos 2200, das im brandneuen 4-Nanometer-Verfahren gefertigt wird.In der Mittelklasse bietet Samsung auch in Europa Snapdragon-Modelle des Chip-Herstellers Qualcomm an. Bei diesen handelt es sich in der Regel um dedizierte Mittelklasse-SoCs, die gerade bei Mobile Games oder bei Aufgaben wie Videoschnitt hinterherhinken. Durch die leistungsstärkere Hardware ergibt sich aber auch ein Nachteil, den Ihr bei den Modellen der S-Serie in Kauf nehmen müsst.Denn in Samsungs Oberklasse gibt es immer wieder Probleme mit der Akkulaufzeit . Das kompakte Galaxy S22 verfügt über einen Akku mit lediglich 3700 Milliamperestunden. Damit ist es gut möglich, dass Samsung ein Problem des Vorgängers noch weiter verschlimmert hat. Denn schon das S21 mit 4000-mAh-Batterie konnte im Testbericht nicht allzu lange durchhalten. Ein Problem, das viele kleinere Smartphones haben. In der neuen A-Serie baut der Hersteller größere Batterien ein.Da Samsung die Grenzen zwischen der A-Serie und der S-Serie aber immer wieder leicht verwischt, solltet Ihr Euch bei Interesse unbedingt die einzelnen Geräte anschauen. Samsung hat das Portfolio seiner Galaxy A-Geräte zudem auch nach unten ausgeweitet. Modelle wie das Galaxy A12 starten bereits bei unter 200 Euro und sind somit eher der Einsteigerklasse zuzuordnen.Natürlich sind die beiden Geräteklassen bei Samsung Teile einer Marketing-Strategie, die das Unternehmen nun schon seit einigen Jahren verfolgt. Das erste S-Modell, das einfach nur Galaxy S hieß, ist im Jahr 2010 erschienen. Dabei steht das "S" nicht, wie von vielen vermutet, für die genutzten "Super AMOLED"-Displays, sondern für "Super Smart".Das "A" in "Galaxy A" steht hingegen für ein etwas unspektakuläreres "Alpha". Weitere Bezeichnungen gibt es bei Samsung mit "Y" für "Young", "C" für "China", "M" für "Magic" und "J" für "Joy". Na wenn das nicht mal Fun Facts für den nächsten Spieleabend sind!Seid Ihr nicht nur an Samsungs Geräten mit kleinem Bildschirm interessiert, solltet Ihr Euch Samsungs Tablets einmal anschauen, denn auch hier gibt es die Unterscheidung zwischen Galaxy S und Galaxy A. Zusammen mit dem Galaxy S22 brachte Samsung auch das neue Samsung Galaxy Tab S8 mit den Modellen Tab S8+ und Tab S8 Ultra auf den Markt.Einige Monate zuvor erschien bereits das Samsung Galaxy Tab A8, das eher auf ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis setzt. Ihr seht, Samsungs Nomenklatur lässt sich sogar auf andere Produktklassen anwenden. So schwer ist das ganze also gar nicht!Welche Geräteserie bei Samsung findet Ihr spannender? Haben Euch im Jahr 2022 eher die Modelle der A-Serie oder die neuen S-Modelle überzeugt? Wie steht Ihr zum Launch der Galaxy-S22-Serie? Teilt es mir in den Kommentaren mit!