Apple: 180-Euro-Kabel mit Thunderbolt 4 ist der neueste Preisaufreger

Wie nach fast jedem Apple-Event findet sich auch dieses Mal ein Zubehör-Produkt, das aufgrund eines vermeintlich hohen Preises als Aufreger taugt. Im aktuellen Fall lässt ein im Online-Shop Apples aufgetauchtes Thunderbolt-Kabel die Wellen hochschlagen.

Vorgänger ist billiger

Immerhin 159 Dollar bzw. 180 Euro will der Konzern aus Cupertino für das Kabel, das dem Thunderbolt 4-Standard folgt, haben. Dafür bekommt der Nutzer die Möglichkeit, eine Strecke von drei Metern zu überbrücken. Wie kaum anders zu erwarten, gibt es direkt zahlreiche Stimmen, die dem Anbieter hier einmal mehr völlig überzogene Preise vorwerfen. Einen direkten Vergleich kann man allerdings kaum ziehen - Thunderbolt-4-Kabel in dieser Länge findet man sonst im Grunde nicht.Allerdings muss man zumindest bei der kleineren Variante mit einem ordentlichen Aufschlag rechnen. Apple bietet auch eine 1,8-Meter-Variante des Kabels zum Preis von 129 Dollar an. Bei konkurrierenden Anbietern sind die 2-Meter-Versionen der Thunderbolt-4-Kabel durchaus günstiger zu bekommen - ein Produkt, das für wenige Dollar oder Euro zu haben ist, findet man hier allerdings auch nicht. So bewegen sich die meisten Angebote der bekannteren Marken wie Caldigit, Belkin und anderen im Bereich zwischen 60 und 75 Dollar.Thunderbolt 4 ist als Standard noch ziemlich neu. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass es in Zukunft auch noch einige weitere Angebote mit drei Metern Länge geben wird. Wann dies allerdings konkret der Fall sein wird, ist noch unklar. Wer also solch eine Strecke zu überbrücken hat, wird an der Apple-Version kaum vorbeikommen.Allerdings gibt es wohl auch kaum Nutzer, die ein solches Kabel wirklich benötigen. Selbst für den 5K Studio Monitor Apples genügt es völlig, ein Kabel mit Thunderbolt-3-Support zu verwenden. Dieses kostet bei einer Länge von drei Metern lediglich 45 Euro.