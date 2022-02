"Schnellstes Smartphone-Ladegerät": Realme bringt 200-Watt-Charger

Smartphone-Akkus haben sich enorm weiterentwickelt, parallel können auch Ladegeräte immer mehr. Jetzt deutet sich an, dass Realme hier eine neue Bestmarke beim Schnellladen haben will. Mit einer Leistung von 200 Watt will man das "schnellste Smartphone-Ladegerät der Welt" bieten.

Realme plant, mit 200 Watt am schnellsten zu laden

Noch kein Modell in Sicht

Smartphone-Hersteller übertrumpfen sich sehr gerne in verschiedenen Bereichen, Realme hatte hier in der Vergangenheit bei der Ladetechnik immer wieder Bestmarken setzen können und unter anderem schon vor rund zwei Jahren als erstes Unternehmen eine Schnellladung mit 125 Watt demonstriert. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, dass man zum Mobile World Congress 2022 ( MWC ), der am 28. Februar startet, wieder einmal eine Lade-Premiere feiert.Zur Branchenmesse in Barcelona will man demnach nicht weniger als das "schnellste Smartphone-Ladegerät der Welt" mitbringen. Schon im letzten Jahr hatte die Entwicklungsabteilung des Unternehmens einen 200-Watt-Charger angedeutet, ein entsprechendes Produkt war aber nicht auf den Markt gekommen. Die Ankündigung der Vorstellung beim MWC 2022 wird dabei von einem Bericht von Gizmochina begleitet, der einen ersten Eindruck der Hardware liefert.Äußerlich bietet das "schnellste Ladegerät" einen gewohnten Look in weißem Plastik, das Foto liefert aber auch Informationen zu Modellnummer und Leistung. Demnach wird der Charger mit der Kennung VCK8HACH versehen und kann eine maximale Leistung von 200W (20V-10A) bieten. Darüber hinaus wird hier bestätigt, dass ein Support von USB PD (Power Delivery) gegeben ist, allerdings mit deutlich beschränkter Leistung (45W bei 15V-3A, 20V-2.25A).Abzuwarten bleibt, welches Modell die 200 Watt Ausgabeleistung wirklich nützen können wird. Die Vorstellung beim MWC 2022 soll zusammen mit dem internationalen Modell des Realme GT2 Pro erfolgen, das unterstützt allerdings nur das Schnellladen mit bis zu 65 Watt.