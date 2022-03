Metropolis: Apple+ setzt Fritz Langs Sci-Fi-Klassiker als Serie um

Metropolis gilt als erster monumentaler Sci-Fi-Streifen aller Zeiten, der Film von 1927 war auch eine der teuersten Produktionen von damals. Unter Cineasten genießt er einen Ruf wie kaum ein anderer Stummfilm. Und demnächst wird es Metropolis in einer Neuauflage geben.

Herzensprojekt von Sam Esmail

Wie das Branchenfachblatt The Hollywood Reporter berichtet, wird die Metropils-Serie bei Apple TV+ landen und das ist sicherlich eine Kombination, die funktionieren könnte. Denn der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino hat bereits bei der Umsetzung von Isaac Asimovs Foundation bewiesen, dass er bereit ist, viel Geld zu investieren, um einem "unverfilmbaren" Stoff gerecht zu werden.Ähnliches dürfte auch bei Metropolis der Fall sein, auch wenn sich der Kultstatus des Schwarz-Weiß-Originals aus der einzigartigen Optik und den für die damalige Zeit bahnbrechenden Effekte ergibt. Angesichts der Nachricht "Metropolis-Neuauflage" dürfte so mancher Filmfan aber dennoch ungläubig und schockiert aufschreien.Aber man kann durchaus Entwarnung geben, denn das Projekt liegt in den Händen eines Mannes, der kaum geeigneter sein könnte, nämlich Sam Esmail. Dieser hat bereits mit der Hacker-Serie Mr. Robot bewiesen, dass er ein absoluter Meister seines Fachs ist. Metropolis ist für Esmail auch ein langjähriges Herzensprojekt, er versucht schon seit vielen Jahren , es bei einem Sender oder Streaming-Dienst unterzubringen.Esmail wird alle Folgen schreiben und auch Regie führen. Details zur Handlung bzw. deren Neuinterpretation sind bisher noch keine bekannt. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass er die grundsätzliche Geschichte der Vorlage übernehmen wird. Fritz Langs Epos ist im Wesentlichen eine Liebesgeschichte, die die zwei Klassen einer futuristischen Gesellschaft umspannt - dem Luxus der Oberschicht von Metropolis und deren Unterstadt, in der eine ausgebeutete Arbeiterklasse roboterhaften Tätigkeiten nachgeht.