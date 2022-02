Event: Am 8. März könnte es soweit sein für iPhone SE, iPad Air u.v.m.

Es gibt neue Termin-Gerüchte zum ersten großen Apple-Event in diesem Jahr. Traditionell werden im ersten Quartal neue Produkte vorgestellt - erwartet werden dieses Mal ein iPhone SE-Nachfolger, ein überarbeitetes iPad sowie ein neuer Mac.

Ein "traditionelles" Dienstag-Event

Berichten zufolge erwägt Apple seinen Termin für das erste Event in diesem Jahr irgendwann rund um den 8. März abzuhalten. Das meldet das Online-Magazin AppleInsider. Der mögliche Termin für die Frühjahrsveranstaltung steht laut dem Bericht noch nicht fest, aber die Quellen berichten, dass Apple einen Tag um den 8. März für seine nächste virtuelle Veranstaltung anpeilt.Man hat noch keine Eile das Event zu terminieren, da es zu einigen Verzögerungen kommen könnte - das glauben zumindest die einschlägigen Apple-Experten. Gemeint ist damit, dass der Konzern vermutlich erst dann sein Event einplanen wird, wenn man sicher ist, keine Probleme wie eine Produktionsverzögerung bei den Neuvorstellungen zu haben. Normalerweise starten die überarbeiteten Apple-Geräte zeitnah zum Apple-Event, was derzeit durch die anhaltenden Schwierigkeiten bei Produktion und Lieferung durch Corona zu einem Problem werden könnte.Der 8. März bietet sich als Termin an, denn es ist ein Dienstag, also der Tag in der Woche, an dem Apple traditionell neue Produkte vorstellt. Es wird erwartet, dass Apple bei der Veranstaltung ein neues iPhone SE 3 und ein überarbeitetes iPad Air vorstellen wird. Das iPhone wird Gerüchten zufolge ein ähnliches Design wie die bisherigen iPhone SE-Modelle haben, aber mit einem schnelleren A15-Chipsatz und 5G ausgestattet sein. Das iPad Air erhält demnach ebenfalls einen A15-Chip und 5G.Nicht ganz einig ist sich die Gerüchteküche übrigens in Bezug auf einen neuen Mac. Es hieß zwar bereits, dass Apple an einem iMac Pro mit Apple M1/M2-Chip arbeitet. Dieses Modell könnte aber auch noch etwas auf sich warten lassen. Sollte sich der Termin 8. März bewahrheiten, wird Apple vermutlich erst Ende Februar/Anfang März die Einladungen an die Medien verschicken. Bis dahin hoffen wir noch auf eine Reihe Leaks.