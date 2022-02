Microsoft Edge testet Erweiterung geräteübergreifender Synchronisation

Microsoft arbeitet an der Möglichkeit, sogenannte PWAs in Microsoft Edge geräteübergreifend synchronisieren zu lassen. Bei ersten Testern ist dieses neue Extra bereits in der Vorab-Version von Edge im Canary-Kanal verfügbar.

A/B-Test für erste Nutzer

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Die neue Funktion hat ein Nutzer in seiner Test-Version von Edge entdeckt und Details dazu über Reddit weitergegeben (via Neowin ). Derzeit kann man als Edge-Nutzer ganz einfach den Verlauf, Lesezeichen und Sammlungen über verschiedene Geräte hinweg mit Microsoft Edge synchronisieren. Dazu muss man sich in Edge anmelden und mit dem Account auch auf dem weiteren Gerät angemeldet sein.Mittlerweile arbeitet Microsoft aber auch an den PWAs. Mit den Progressive Web Apps, kurz PWAs, können Webseiten Funktionen anbieten, die regulär nur nativen Apps vorbehalten waren. Ein Beispiel dafür sind Webseiten, bei denen man Push-Nachrichten einrichten kann oder die mithilfe von PC-Funktionen wie Kamera, GPS und ähnliches weitere Features bieten. Die PWA-Synchronisation erlaubt es, dass man auf jedem Gerät nach Möglichkeit die gleichen Funktionen am Start hat.Die neue Test-Version im Canary-Kanal erlaubt dazu, dass man seine Lieblings-PWAs über verschiedene Geräte synchronisieren lässt. In dem Screenshot sieht man drei installierte PWAs auf einem Gerät und die Option der Synchronisation auf einem zweiten Gerät. Aktuell erhält der Nutzer dabei die Option für eine manuelle Installation angeboten, es wird also nicht einfach auf allen Geräten gleich installiert. Besonders für Nutzern mit mehreren Windows-PCs, Macs oder Linux-Geräten, ist das ein nützliches Extra.Wie häufig im Canary-Kanal handelt es sich allerdings um einen A/B-Test, der also nicht allen Canary-Nutzern zur Verfügung gestellt wird. Daher lässt es sich bislang auch nicht sagen, wie weit diese neue Synchronisierungs-Funktion bereits in ihrer Entwicklung ist und ob auch der Edge-Beta-Kanal die Neuerung zum Ausprobieren erhalten wird.