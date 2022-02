PlayStation Plus & PS5: Gratis-Spiele und großes Event im März

Aus jüngsten Leaks gehen nicht nur die ersten Gratis-Spiele für PlayStation Plus-Mitglieder hervor, auch über das nächste PS5-Event wird gesprochen. Den Gerüchten zufolge soll Sony Spieler nicht nur mit namhaften Titeln versorgen, sondern endlich zum großen Schlag ausholen.

PlayStation 5 "Showcase" könnte im März abgehalten werden

Wie die oft gut informierte französische Webseite Dealabs berichtet, sollen Abonnenten von PlayStation Plus im März mit den beiden Spielen Team Sonic Racing und Ark: Survival Evolved versorgt werden. Bisher wurden Andeutungen auf die beiden Gratis-Titel aus den Jahren 2019 und 2015 zwar nur in den Foren der Kollegen geäußert, allerdings gehen viele Spieler von einem hohen Wahrheitsgehalt aus. Zum dritten PS Plus-Spiel im März wurden bisher noch keine nennenswerten Details gesichtet, obwohl einige Stimmmen in der Gerüchteküche vom Kampfspiel Sifu sprechen.Nicht nur für PS Plus-Mitglieder, auch für Besitzer der PlayStation 5 könnte es im kommenden Monat interessant werden. Weitere Leaks deuten darauf hin, dass Sony bereits das nächste PS5-Event vorbereitet - dieses Mal im großen Stil. Hatte man sich zuletzt einzig und allein auf das Gameplay von Gran Turismo 7 konzentriert soll nun "the good one" folgen. Über welche Themen das japanische Unternehmen sprechen wird, ist unklar. Unter anderem könnte man die neue PlayStation VR2 in den Mittelpunkt stellen oder weitere Informationen zu kommenden Spielen wie God of War Ragnarök veröffentlichen.So spannend der März 2022 für PlayStation-Fans auch sein mag, so frustrierend ist die Lage am Markt der Next-Gen-Konsolen. Bis dato ist die PS5-Konsole sowie ihre Digital Edition ohne Laufwerk weiterhin weltweit ausverkauft. Kleinere Kontingente werden zwar bekanntlich oft in Online-Shops von Amazon, Media Markt und Co. gesichtet, doch sind diese mehr als schnell ausverkauft. Grund dafür ist der anhaltende Chipmangel, der auch die ebenso begehrte Xbox Series X trifft. Lediglich die Nintendo Switch ist aufgrund der Nutzung älterer Hardware nahezu durchgehend lieferbar, mit Ausnahme des OLED-Modells.