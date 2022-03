Spartacus: Sony könnte die Spiele-Flatrate nächste Woche vorstellen

Sony könnte bald einen neuen Abo-Service auf den Markt bringen. Ein Bericht deutet darauf hin, dass Project Spartacus schon in der nächsten Woche das Licht der Welt erblickt. Die Nutzer sollen sich zwischen drei unterschiedlichen Mitgliedschaften entscheiden können.

Vergleich mit dem Game Pass vermutlich schwierig

Mit Project Spartacus möchte der Elektronik-Hersteller Sony dem Xbox Game Pass Konkurrenz entgegensetzen. Die Spiele-Flatrate soll es in den drei Stufen Essential, Extra und Premium geben. Während die erste Stufe alle Inhalte von PlayStation Plus enthält, bringt das zweite Abo viele PS4- und PS5-Titel mit sich. Im dritten Tarif sind dann noch Klassiker, die ursprünglich auf den alten Konsolen PS1, PS2 und PS3 erschienen sind, enthalten. Zudem soll mit dem teuersten Abo die Möglichkeit bestehen, Spiele über das Internet zu streamen und erweiterte Demo-Versionen herunterzuladen.Während der erste Tarif für zehn Dollar pro Monat angeboten werden soll, wird die zweite Stufe voraussichtlich mit 13 Dollar pro Monat zu Buche schlagen. Für das Premium-Abo könnten monatlich 16 Dollar fällig werden.Einem Bericht von Bloomberg zufolge plant Sony, den neuen Abo-Service in der kommenden Woche offiziell zu präsentieren. Interne Quellen sollen gegenüber Bloomberg bestätigt haben, dass Project Spartacus schon bald enthüllt wird. Bisher hat sich Sony allerdings noch nicht selbst zu den Plänen geäußert oder einen Termin für ein Ankündigungs-Event genannt.Ob sich das Sony-Angebot mit dem Xbox Game Pass vergleichen lässt, ist noch unklar. Während Microsoft einige neue Titel anbietet, die im Laden für 60 Euro erhältlich wären, dürfte Sony keine erst veröffentlichten Top-Games, sondern hauptsächlich ältere Spiele anbieten.