Microsoft Defender: Neue Preview könnte bald für alle Nutzer starten

Die Antiviren-Suite des Redmonder Konzerns genießt schon lange einen hervorragenden Ruf, aktuell ist der Microsoft Defender aber eher tief im Betriebssystem versteckt. Eine neue App soll das ändern und die neue überarbeitete Version dürfte wohl bald starten.

Erste Privataccounts dürfen ran

Erste Hinweise zu einer neuen Defender-App sind im vergangenen Herbst aufgetaucht, später hat Microsoft eine Preview dazu veröffentlicht. Die neue App ist nicht nur für die großen Betriebssysteme Windows 11 und Windows 10 gedacht, auch andere werden eine Version davon bekommen, genauer gesagt sind es MacOS, Android und iOS.Basis für die neue Anwendung sind Web-Komponenten (WebView), der neue Defender soll natürlich eine zentrale Anlaufstation für alle Sicherheitsfragen werden und Virenschutz, Malware-Scans, Phishing, kompromittierte Passwörter und vieles mehr abdecken.Mittlerweile steht dazu auch schon eine offizielle Download-Seite im Store bereit. Man kann die dortige Preview auch schon installieren, wer sich allerdings in der App einloggen will, der wird nicht durchgelassen - ausser man zählt zu den ausgewählten Testern. Doch Windows Latest schreibt, dass Microsoft nun begonnen hat, erste private Konten zur Defender Preview durchzulassen.Das ist allerdings auf die USA beschränkt, was auch erklärt, warum wir beim Versuch des Einloggens kein Glück hatten. Allerdings dürfte das kein großer Verlust sein, da die meisten Features derzeit ohnehin noch nicht funktionieren, schreibt Windows Latest. Es ist deshalb auch denkbar, dass die Freischaltung neuer Nutzer aktuell auch nur ein Versehen war.Interessant ist aber der Umstand, dass laut des Blogs die neue App kein Ersatz für den aktuellen und in Windows integrierten Microsoft Defender sein wird. Denn im Gegensatz zum aktuellen Defender deckt die neue App nur eine Reihe grundlegender Sicherheitsbedrohungen ab und soll eher Dashboard sein und weniger ein komplettes Tool zur Entfernung von Malware.