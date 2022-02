Mann legt aus Versehen Internet in seiner ganzen Gemeinde lahm

In einer Gemeinde in Frankreich ist es durch den Einsatz eines Störsenders zu einem massiven Ausfall des Internets und Mobilfunks gekommen. Ein Vater hatte den Störer verwendet, um seine Kinder abends vom heimlichen Surfen abzuhalten.

Ein Techniker löste das Rätsel

Das Ganze hatte aber viel weitere Auswirkungen, als der Familienvater sich das gewünscht hat. Laut dem Bericht des Online-Magazins Bleeping Computer trug sich der Vorfall in der französischen Stadt Messanges zu. Nachdem der Vater bemerkt hatte, dass seine Kinder in der Zeit der Pandemie eine Sucht nach sozialen Netzwerken entwickelt hatten, wollte er regulierend eingreifen. Damit die Kids nachts schlafen und nicht surfen, überlegte er sich, einen Störsender anzuschaffen, mit dem er das Internet - so wie er glaubte - für seine Kinder in der Zeit von Mitternacht bis drei Uhr morgens abzuschalten.Das funktioniert auch. Allerdings schaltet er versehentlich das Internet der Stadt aus, um seine Kinder vom Netz zu nehmen. Ans Licht gekommen ist das, nachdem ein Mobilfunkanbieter das Problem bei der Agence nationale des fréquences (ANFR), einer für die Verwaltung des Funkspektrums in Frankreich zuständigen Behörde, das Problem gemeldet hatte. Bei der Untersuchung wurde dann festgestellt, dass ein Signalstörer verwendet wurde, um Funkfrequenzen in der Stadt zu blockieren. Die Suche nach dem Übeltäter begann.Einem Bericht des ANFR zufolge verfolgte ein Techniker das Störsignal bis zu einem Haus in einer Nachbarstadt, wo der Bewohner zugab, einen Störsender online gekauft und ihn benutzt zu haben."Die Erklärung war verblüffend einfach: Der Familienvater hatte den Störsender installiert, um zu verhindern, dass seine Teenager mit ihrem Smartphone ins Internet gehen, anstatt einzuschlafen! Seine Kinder waren in der Tat süchtig nach sozialen Netzwerken und anderen Anwendungen geworden, insbesondere seit der durch die Covid-19-Epidemie verhängten Sperre", erklärte der ANFR in seinem Bericht. "Nachdem er Foren im Internet konsultiert hatte, entschied der Vater, dass ein Störsender die beste Lösung sei, um diesen Exzessen ein Ende zu setzen!"