Chaos bei DICE: Battlefield 2042 Zombie-Modus macht Spiel kaputt(er)

Die Entwicklungsarbeit rund um Battlefield 2042 gleicht aktuell einem chaotischen Schlachtfeld. Jetzt wollten die Entwickler mit einem Zombie-Modus etwas Neues bieten. Der war aber so schlampig programmiert, dass er nach einem Tag aus dem Spiel entfernt werden musste.

Zombie-Modus war offenbar nicht ganz sauber zu Ende entwickelt

Keine schnelle Lösung

Battlefield 2042 kann man schon jetzt einen der schlechtesten Starts der gesamten Serie bescheinigen. Entwickler DICE gelobt natürlich Besserung und wollte Spielern in der letzten Woche mit einem neuen Zombie-Modus wohl auch etwas Ablenkung vom Ärger auf anderen Schlachtfeldern bieten. Dieser Schnellschuss ging deutlich nach hinten los. Zombie Survival musste nur einen Tag nach Release wieder vollständig aus dem Spiel entfernt werden - und dürfte auch so schnell nicht wiederbelebt werden.Die Erklärung für den plötzlichen Abgang liefert Justin Wiebe, Senior Design Director bei Ripple Effect Studios, das DICE LA in Sachen Games-Modes und Erweiterungen für Battlefield zuarbeitet. Spieler hatten in dem Modus einfach deutlich zu schnell Erfahrungspunkte sammeln können, eine Tatsache, die bei der Entwicklung offensichtlich nicht aufgefallen war."Ich will ehrlich sein, das hätte so nicht durch unseren Überprüfungsprozess gehen dürfen", so Wiebe laut Bericht von Kotaku . "Ich denke, dass unser Wunsch, einen spaßigen Zombies-Modus zu entwickeln, unsere Fähigkeit vernebelt hat, eine so einfache Sache wie die Auswirkungen auf den Fortschritt zu sehen."Die weiteren Ausführungen zeigen, dass sich die Entwickler hier wohl ganz prinzipiell in eine Idee verrannt haben, die jetzt nicht ohne weiteres mit dem Rest des Spieles in Einklang zu bringen ist. Wiebe beteuert, dass er natürlich weiter großes Potenzial in dem Zombie-Modus sieht, er müsse jetzt aber erst einmal wieder "zurück in die Werkstatt".Zu guter Letzt gesteht der Entwickler auch ein, was sich viele Spieler von Battlefield 2042 wohl schon gedacht haben. Statt neue Modi vorzustellen, sollten sich DICE und seine Studios wohl besser darauf fokussieren, vorhandene Systeme zu verbessern. Die Wiederbelebung des Zombie-Modus steht auf jeden Fall jetzt erst einmal nicht auf dem Programm: "Wir müssen jetzt auf wichtigere Dinge konzentrieren", so Wiebe.