Final Fantasy MMO so erfolgreich, dass man Verkauf stoppen muss

Es ist ein recht ungewöhnlicher Schritt, den Square Enix jetzt gehen muss. Die Erweiterung Endwalker für Final Fantasy XIV spült so viele neue Spieler auf die Server, dass diese unter der Last zusammenbrechen. Die Lösung: Ein vollständiger Verkaufstopp.

Weil der Erfolg so groß ist, muss man den Verkauf einstellen

Entschuldigung für Bestandskunden

Aktuell scheinen sehr viele Menschen Spaß an Final Fantasy XIV und seinem viel gelobten neuen Update Endwalker zu finden - und das, obwohl es zu massiven Einschränkungen kommt. Wie Entwickler Square Enix erläutert, wird durch die dichte Konzentration von Spielern, vor allem zu Spitzenzeiten, die Serverkapazität bei weitem überschritten. "Daher haben wir beschlossen, den Verkauf und die Auslieferung der Final Fantasy XIV Starter Edition und Complete Edition vorübergehend auszusetzen", so FFXIV-Produzent Naoki Yoshida auf The Lodestone Doch damit nicht genug. Um den Andrang auf die Server weiter reduzieren zu können, werden auch die Möglichkeiten für Nutzer der kostenlosen Testversion deutlich eingeschränkt. Demnach wird bestehenden Probeaccounts nur noch in den "späten Nacht- und frühe Morgenstunden" Zugang gewährt - also abseits der Zeiten, wo wohl die meisten Spieler aktiv sind. Eine neue Anmeldung für die kostenlose Testmöglichkeit ist auf unbestimmte Zeit nicht mehr möglich.Wie Yoshida erläutert, wird der Verkaufstop aber nicht allzu lange anhalten und wohl schon in den nächsten Tagen wieder auslaufen. Sein Unternehmen bitte schon jetzt um Verständnis, dass man hier keine konkreten Termine nennen kann, da es sich um einen "schrittweisen Prozess" handle, der mit den Handelspartnern gut koordiniert werden muss. "Wir entschuldigen uns (...) bei unseren Einzelhandelspartnern für etwaige Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis und Mitarbeit, um die Überlastung zu verringern", so der FFXIV-Produzent.Für bestehende Nutzer, für die das Spielen wegen der langen Wartezeiten fast nicht möglich ist, hat Yoshida dann auch noch eine Entschuldigung parat, die über nette Worte hinausgeht. Nachdem man zuletzt 7 Tage Spielzeit gewährt hatte, legt man hier jetzt noch einmal 14 Tage nach. Das gilt für alle Spieler der Vollversion mit einem aktiven Abonnement zum 21. Dezember.