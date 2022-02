Tesla plant über 60 neue Supercharger-Standorte 2022 in Deutschland

Tesla hat eine aktualisierte Version seiner Supercharger-Karte mit vielen neuen Stationen und aktualisierten Zeitplänen für die voraussichtliche Fertigstellung veröffentlicht. Dabei wird nun deutlich, dass große Lücken in Deutschland geschlossen werden.

Der Autohersteller hatte dabei bereits angekündigt, dass die Größe des Supercharger-Netzwerks verdreifacht werden soll. Der Ausbau geht dabei in mehreren Stufen und hatte sich zuletzt ein wenig verlangsamt, jetzt sieht man aber auf Tesla Supercharter-Karte, was in diesem Jahr noch alles geplant wird. An zahlreichen neuen Standorten ist aus der Karte bereits der Zeitrahmen für die Eröffnung eingezeichnet.Tesla aktualisiert die Supercharger-Karte auf seiner Website regelmäßig . Mit diesen Aktualisierungen fügt der Autohersteller der Karte neu geplante Stationen hinzu und aktualisiert den Zeitplan für die bereits geplanten Stationen, da diese aktuell bei einigen hinter dem Zeitplan zurückbleiben. Das sieht man inzwischen deutlich, wenn man die neuen mit den alten Daten vergleicht. Es gibt eine Reihe von Projekt-Standorten, deren Eröffnung für 2021 eingeplant wurde und die sich jedoch erst im 3. und 4. Quartal 2022 realisieren werden. Langsam ist Tesla beim Ausbau der Stationen und Ladeplätze dabei nicht.Die Zahl stieg von 23.277 Superchargern an 2.564 Stationen Ende 2020 auf 31.498 Supercharger an 3.476 Stationen Ende 2021 an. Das ist ein Wachstum von rund 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings baut Tesla sein Supercharter-Netzwerk nicht mit derselben hohen Quote aus, wie man Autos verkauft: Die Fahrzeugauslieferungen sind im gleichen Zeitraum um 87 Prozent gestiegen. Die Ausbauquote liegt auch hinter Teslas eigenem Ziel zurück, das Supercharger-Netz innerhalb von zwei Jahren zu verdreifachen.Der Ausbau des Ladenetzwerks dürfte aber, nachdem Tesla bestätigt hat, sich auch für andere E-Fahrzeuge zu öffnen - eine neue Priorität erhalten.