Seit Dezember bietet 1&1 über die diversen Drillisch-Mobilfunkmarken auch für Neukunden DSL-Verträge an. Zuvor musste man Mobilfunk-Kunde sein, um einen DSL-Tarif zu buchen. Das entfällt, doch wie es den Anschein hat, kann trotzdem nicht einfach jeder Drillisch-DSL buchen.

Wechselwillige Kunden werden ignoriert

Wichtige Gesetzesänderungen

Das neue DSL-Angebot bei Drillisch ist vor allem eines: Günstig, übersichtlich, ohne Haken - so schien es zumindest. Als wir vor einigen Wochen darüber berichteten , dass Drillisch und 1&1 mit dem neuen DSL-Angebot noch weiter zusammenwachsen, war allerdings noch nicht abzusehen, wie Bestandskunden von 1&1 DSL von ihrem Anbieter behandelt werden, wenn sie zu Drillisch-DSL wechseln wollen.1&1-Kunden beschweren sich aktuell in den einschlägigen Foren und in sozialen Netzwerken, dass ihnen ein Wechsel zu Drillisch versagt wird und dass auf ihre Anfragen nicht reagiert wird. Es soll zum Beispiel so sein, dass man bei der Buchung bei Drillisch erst gar nicht eintragen kann, dass man aktuell einen DSL-Vertrag bei 1&1 laufen hat. Man findet tatsächlich derzeit weder die 1&1 GmbH noch United Internet als Auswahl. Dazu hat nun das Online-Magazin Teltarif recherchiert.Kunden, die aufgrund der günstigeren Tarife von 1&1 zu Drillisch wechseln wollen, oder von 1&1 einen ähnlich guten Preis anforderten, bekamen keine Antwort vom Support heißt es in dem Bericht von Teltarif. Das Ganze hat aber einen großen Haken: Die Tarife von Drillisch DSL werden - so kann man es auch auf den Angebotsseiten lesen - nicht von Drillisch, sondern direkt von der 1&1 GmbH als Vertragspartner ausgeführt. Teltarif fragte also nach:"Gene­rell wollten wir wissen, warum Kunden-Anfragen von 1&1 und Dril­lisch hierzu nicht beant­wortet werden und warum es nicht möglich ist, bei der Neuan­mel­dung zu Dril­lisch DSL dann 1&1 DSL als bishe­rigen Provider einzu­tragen."Ein Spre­cher von 1&1 erklärte:"Beim Dril­lisch DSL-Tarif handelt es sich um ein Produkt von 1&1. Dies wird dem Kunden auch im Bestell­pro­zess erläu­tert. Es handelt sich bei dem darge­legten Sach­ver­halt daher nicht um einen Anbie­ter­wechsel. "Das mag in juristischer Hinsicht richtig sein, womit die gesetz­lichen Rege­lungen zum Anbie­ter­wechsel, zu Wechsel-Fristen und zur kosten­losen Portie­rung nicht greifen.Teltarif hat aber etwas Interessantes herausgefunden. "Ange­sichts der seit Dezember geltenden neuen TKG-Rege­lungen sollten bei 1&1-Dril­lisch außerdem langsam mal die Alarm­glo­cken läuten. Denn wenn der Provider behauptet, Dril­lisch DSL wäre ein Produkt von 1&1, dann müssen genau diese Dril­lisch-Tarife nämlich 1&1-Kunden im Kunden­center per Gesetz als güns­tigere Alter­native ange­boten werden. Erfolgt dieses Angebot nicht, besteht die Gefahr, dass 1&1-Dril­lisch gegen geltende Gesetze verstößt", heißt es in dem Bericht.Es dürfte also spannend werden, was der Verbraucherschutz zu dieser Problematik sagt. Kunden, die versuchen zu wechseln und schon bei der Bestellung scheitern, sollten sich dementsprechend an die Verbraucherzentrale Bundesverband mit einer Beschwerde wenden