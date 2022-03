SIM.de und PremiumSIM machen ihr DSL-Angebot dauerhaft günstiger

Auf der Suche nach einem günstigen DSL-Anschluss mit bis zu 250 MBit/s und 40 MBit/s im Upload? Unter anderem bei den Marken Sim.de und Pre­mium­SIM gibt es, neben dem bekannten Mobilfunk-Angebot, jetzt auch wieder gute Deals für den heimischen Internetanschluss.

Die Angebots-Preise der DSL-Tarife im Überblick:

DSL 16 für 19,99 Euro/Monat

DSL 50 für 24,99 Euro/Monat

DSL 100 für 29,99 Euro/Monat

DSL 250 für 34,99 Euro/Monat

Einmaliger Bereitstellungspreis: 47,60 €



Es hatte sich zum Ende des letzten Jahres angekündigt, dass mit dem Zusammenwachsen von Drillisch und 1&1 auch das Angebot an DSL-Tarifen unter den hauseigenen Marken weiter wächst. Zum Anfang des Jahres hatten die Anbieter die Preise nach Einführungsangeboten aber dann deutlich angezogen. Jetzt können sich Interessierte aber darüber freuen, dass die Monatspreise in allen Tarifoptionen wieder deutlich nach unten korrigiert wurden - und diese auch dauerhaft so günstig bleiben.Wie der Überblick zeigt, wird hier ganz nach Geschwindigkeitsbedarf der passende Tarif geboten. Interessantes Detail: Mit 40 MBit/s ist auch der Upload bei den Optionen DSL 100 und DSL 250 großzügiger bemessen als bei vielen anderen Anbietern. Die Angebote kommen mit einer Telefonie-Flatrate für das deutsche Festnetz, Mobilfunk-Anrufe werden mit 19,9 ct/Min berechnet - als Tarif fürs Telefonieren sind sie also nur bedingt tauglich.Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten, danach erfolgt eine automatische Verlängerung. Wichtig: Die Konditionen ändern sich auch nach Ablauf der ersten Vertragsdauer nicht. Hier muss man also nicht zwingend nach zwei Jahren kündigen, um teurere Monatspreise zu vermeiden. Die Kündigung kann in Textform 1 Monat zum Laufzeitende oder anschließend mit einer Frist von einem Monat erfolgen.