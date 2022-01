Microsoft pusht Windows 10 Version 21H2 verstärkt zu 20H2-Usern

Geräte, die noch Windows 10 Version 20H2 verwenden, aber sich dem Ende des offiziellen Supports nähern, werden von Microsoft ab jetzt schneller für Windows 10 Version 21H2 vorgesehen. Das Unternehmen setzt auf Machine-Learning, um die Reihenfolge zu bestimmen.

Für Microsoft läuft langsam aber sicher die Zeit

Update in Windeseile

Alles was ihr zu Version 21H2 wissen müsst

Mit dem Support-Ende von früheren befreit sich Microsoft von Altlasten und der Verantwortung, weiter Updates bereitstellen zu müssen. In Bezug auf Windows 10 hatte sich zuletzt Windows 10 2004 am 14. Dezember 2021 in den Update-Ruhestand verabschiedet. Mit Windows 10 Version 20H2 steht hier schon der nächste Kandidat für die Support-Rente an, die am 10. Mai. 2022 beginnen soll. Jetzt schaltet Microsoft in den nächsten Gang, um Systeme, die noch auf Version 20H2 und früher laufen, auf die Windows 10 Version 21H2 zu heben.War 21H2 bisher mit einer "beschränkten Verfügbarkeit" gekennzeichnet, bringt Microsoft für die Verteilung jetzt seine Maschine-Learning-Methoden zum Einsatz. "Wir haben auch die erste Phase unseres Rollouts für das Training des maschinellen Lernens (ML) begonnen, die auf Geräte mit Windows 10, Version 20H2 abzielt, die sich dem Ende der Wartungszeit nähern, um automatisch auf Windows 10, Version 21H2 zu aktualisieren", so das Unternehmen in einem Update in der offiziellen Dokumentation Microsoft Update-KI sorgt laut dem Unternehmen für einen möglichst "reibungslosen" Übergang für Nutzer, das kann man in diesem Fall aber bei den allermeisten Systemen erwarten. Technisch sind sich 21H2 und 20H2 sehr gleich, das Update bringt hier unter anderem Anpassungen bei der WLAN-Sicherheit, Windows Hello und dem Windows Subsystem für Linux mit. "Geräte mit Windows 10, Version 2004 oder neuer, werden eine schnelle Installation erleben, da das Update wie ein monatliches Update installiert wird", so die Entwickler.