LG OLED-TVs 2019: Neues Firmware-Update soll VRR-Probleme lösen

Der südkoreanische Hersteller LG rollt ein neues Firmware-Update für seine OLED-TVs der Serien C9, E9 und W9 aus. Mit Hilfe der Aktualisierung auf Version 05.20.07 sollen die Fernseher aus dem Jahr 2019 von VRR-Darstellungsproblemen in Spielen befreit werden.

VRR-Probleme: Eine elegante Lösung sieht anders aus

Das Update steht für folgende Modelle bereit: OLED65W9PLA, OLED77W9PLA, OLED55E9PLA, OLED65E9PLA, OLED55E97LA, OLED65E97LA, OLED55C9PLA, OLED65C9PLA, OLED77C9PLA, OLED55C97LA, OLED65C97LA, OLED55C9MLB, OLED65C9MLB, OLED55C98LB, OLED65C98LB

LG

Noch immer klagen Besitzer von LGs OLED-TVs über diverse Probleme bei der Darstellung von Spielen, sobald der durchaus nützliche Gaming-Modus und die variable Bildwiederholrate (VRR) der Fernseher aktiviert werden. Beides ist für den Betrieb der Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) nahezu essentiell, läuft jedoch nicht reibungslos. In dunklen Bereichen des Bildes kann es in Kombination der beiden Funktionen zu einem Flackern kommen, das Nutzer seit jeher bemängeln.Während ein Update für die OLED-Modelle aus dem Jahr 2020 bereits im vergangenen Frühjahr verteilt wurde, nimmt sich LG der Problematik nun auch auf OLED-TVs der Modellreihen C9, E9 und W9 (2019) an. Der ebenso weit verbreitete LG OLED B9 wird hingegen nicht aktualisiert. Wie unter anderem Caschys Blog berichtet, gilt das Update jedoch nicht als Allheilmittel, da der Flacker-Effekt durch eine manuelle Anpassung des Schwarzpunkts lediglich reduziert, nicht aber gänzlich eliminiert werden kann.Wird ein Spiel im Gaming-Modus dargestellt, können Nutzer über die Bildoptionen auf die Funktion "Feinabstimmung dunkler Bildbereiche" (Near Black) zugreifen. Das Bild muss über einen Schieberegler im Anschluss aufgehellt oder abgedunkelt werden, bis der Effekt minimiert wird. Ebenso ermöglicht die neue Firmware die Wahl zwischen den Sprachassistenten LG ThinQ und Google Assistant sowie das Ausblenden der Fehlermeldung "Kein Signal". Weiterhin wurden DRM-Optimierungen vorgenommen.LG startete bereits am 12. Januar 2022 mit der Verteilung der neuen Software, die nun bei einer größen Masse an OLED-TV-Nutzern eintrifft. Wahlweise kann das Firmware-Update 05.20.07 über das Hauptmenü der Fernseher angestoßen oder manuell nach einem Download auf der LG-Webseite via USB-Stick und Co. eingespielt werden.