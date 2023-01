LG OLED-TVs 2023: Neues Fernseher-Lineup offiziell vorgestellt

Nach bekannter Manier nutzt LG die Möglichkeit, anlässlich der CES 2023 über sein neues Smart-TV-Lineup mit OLED-Technik zu sprechen. Bestätigt wurden die neuen Modellreihen C3, G3 und Z3 inklusive verbesserter Evo-Panels, QMS-VRR, neuer Chips und webOS-Versionen.

Künstliche Intelligenz für Bild, Ton und User Interface

Verfügbarkeit und Preise

Das südkoreanische Unternehmen bleibt seinem Produktzyklus treu und setzt zur Consumer Electronics Show 2023 in Las Vegas vorrangig auf die neuen C3-, G3- und Z3-Familien, während die günstigeren OLED-Fernseher der Baureihen A3 und B3 bekanntlich zu einem späteren Zeitpunkt folgen dürften. Für die nun vorgestellten Flaggschiffe verspricht LG mehr Leistung dank des neuen Alpha 9 Gen6 4K AI-Prozessors und Evo-Panels mit höherer Helligkeit, Farbgenauigkeit, Klarheit und Detailtreue.Weiterhin stellt LG die AI Picture Pro-Technologie der neuen Chips in den Mittelpunkt, die über ein verbessertes Upscaling verfügen und durch eine Erkennung von Objekten und Gesichtern eine zusätzliche Verfeinerung bieten soll, um die HDR-Qualität zu steigern. Hinzu kommt ein per AI Sound Pro optimierter 9.1.2-Surround-Sound (virtuell) über das integrierte Lautsprechersystem der OLED-TVs. Zudem ist erneut die Rede von einem Brightness Booster Max (G3-Serie), der die Helligkeit der Displays um 70 Prozent erhöhen soll.Wie üblich legt das Unternehmen Hand an ein neues WebOS, das mit einer neuen "All New Home"-Benutzeroberfläche noch mehr Personalisierungsoptionen bieten soll. Der AI Concierge liefert dabei kuratierte Inhalte basierend auf den Vorlieben der jeweiligen Nutzer. Bestätigt wird zudem, dass die OLED-Fernseher C3, G3 und Z3 über Dolby Atmos, Dolby Vision und eine variable Bildwiederholrate (VRR) via HDMI 2.1a verfügen werden. Letzteres sogar mit der QMS-VRR-Technik, bei der ein Wechsel von Bitrate, Hz-Zahl und Co. nicht mehr mit einem schwarzen Bildschirm einhergehen soll.Derzeit ist unklar, wann und zu welchen Preisen die LG OLED C3-, G3- und Z3-Serien in Deutschland aufschlagen werden. Informationen dazu werden im Verlauf dieser Woche erwartet. Rückblickend kann man jedoch davon ausgehen, dass die neuen OLED-Fernseher im Verlauf des Frühjahrs 2023 erscheinen könnten.