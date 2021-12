OLED EX: LG stellt Panel-Technologie der nächsten Generation vor

In einer Woche findet in Las Vegas die Consumer Electronics Show (CES) statt - oder besser gesagt, was davon übrig ist. Bereits im Vorfeld hat der koreanische Hersteller seine neuen Produkte und Innovationen gezeigt, darunter bzw. allen voran eine weiterentwickelte OLED-Technologie.

Heller und genauer

LG Display

Fernseher, die mit organischen Leuchtdioden arbeiten, sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, doch ganz ohne Nachteile sind OLED-Panels nicht. Marktführer in diesem Bereich ist der koreanische Hersteller LG und entsprechend sollte man auch aufhorchen, wenn dieser Neuerungen ankündigt - was LG Display heute getan hat.Denn die Koreaner haben eine verbesserte Variante namens OLED EX vorgestellt . Laut LG Display wird diese die Helligkeit um bis zu 30 Prozent erhöhen und auch die Bildgenauigkeit verbessern. Zudem wird es dank OLED EX möglich sein, Geräte mit kleineren bzw. dünneren Rahmen zu bauen.Möglich wird das durch zwei konkrete Verbesserungen: Einerseits kommt bei der Herstellung von OLED EX-Panels Deuterium zum Einsatz. Dank entsprechender Verbindungen können laut LG hocheffiziente organische Leuchtdioden hergestellt werden, die ein stärkeres Licht aussenden.Andererseits kommt bei den neuen Panels die so genannte algorithmische Bildverarbeitung zum Einsatz, damit kann jede einzelne Diode angesteuert bzw. deren Nutzung vorhergesagt werden, und zwar auf Basis des individuellen Nutzungsverhaltens. LG dazu: "Der Algorithmus prognostiziert den Verbrauch von bis zu 33 Millionen organischen Leuchtdioden auf 8K-OLED-Displays, nachdem er individuelle Betrachtungsmuster erlernt hat, und steuert die Energiezufuhr des Displays präzise, um die Details und Farben des abgespielten Videoinhalts genauer wiederzugeben."Ob das mehr ist als nur Marketing, wird sich allerdings erst zeigen müssen. Denn es ist möglich, dass hier eine geringfügige Verbesserung euphorischer angepriesen wird, als es in der Realität tatsächlich positive Auswirkungen hat.