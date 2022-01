LG OLED-TVs 2022: Neues Fernseher-Lineup offiziell vorgestellt

LG nutzt die CES 2022 , um sein neues Lineup an OLED-Fernsehern vorzustellen. Von günstigen Modellen der A2-Serie über die beliebte C2-Reihe mit Evo-Panel bis hin zu einer neuen Gallery-Edition (G2) im XXL-Format wird das Portfolio aktualisiert und neue Größen eingeführt.

Exklusiver Brightness Booster für G2-Serie und neuer Alpha 9-Chip

Neue Displaygrößen in 42 Zoll (C2) und 97 Zoll (G2)

LG OLED-TVs 2022 im Überblick A2 B2 C2 G2 Z2 Größen 48", 55", 65", 77" 55", 65", 77" 42", 48", 55", 65", 77", 83" 55", 65", 77", 83", 97" 77", 88" Evo Panel Nein Ja Nein Auflösung 4K Ultra HD 8K Prozessor Alpha 7 Gen 5 Alpha 9 Gen 5 Hz-Zahl 60 Hz 120 Hz HDMI HDMI 2.0 HDMI 2.1

LG

Auch wenn sich der südkoreanische Hersteller in seinem ersten Ausblick mit detaillierten technischen Daten oder Angaben zur Verfügbarkeit sowie Preisgestaltung (noch) zurückhält, steht fest, dass in diesem Jahr erneut die Familien LG OLED C2 und LG OLED G2 im Mittelpunkt stehen werden. Beide Modellreihen sollen über ein verbessertes Evo-Panel verfügen, welches im letzten Jahr einzig und allein den Flaggschiffen der G-Serie vorbehalten war. Man spricht von einer "höheren Helligkeit, erstaunlicher Klarheit und Detailgenauigkeit".Bereits im Vorjahr wurden diverse LG OLED C1-Modelle mit der Evo-Technik ausgeliefert, deren Helligkeitsvorteile jedoch firmwareseitig eingeschränkt wurden. Nun soll sie auch in der C2-Serie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Für die OLED-TVs der G2-Familie verspricht man zudem eine noch höhere Helligkeit, die sich durch die Brightness Booster-Technologie in Kombination mit dem neuen LG Alpha 9 Gen 5-Chip von den "kleinen" Geschwistern abheben soll. In welchem Ausmaß die Evo-Panels verbessert wurden, bleibt allerdings abzuwarten.Abseits der Helligkeit soll der neue Alpha 9 Gen 5-Bildprozessor, der in allen OLED-Modellen der C2-Serie und höher zum Einsatz kommt, ein besseres Upscaling bieten und den Weg für den "AI Sound Pro" samt eines virtuellen 7.1.2-Sounds freimachen. Die günstigen Fernseher der B2- und A2-Baureihe werden hingegen mit der fünften Generation des Alpha 7-Chips bestückt und profitieren somit nicht von allen neuen Features. Die A2-Serie soll zudem weiterhin nur mit einem 60-Hz-Panel und HDMI 2.0 angeboten werden, während ab der B2-Familie 120 Hz und HDMI 2.1 zum Einsatz kommen.Hinsichtlich der Bildschirmdiagonalen erweitert LG die Auswahl ebenfalls. Die OLED C2-Serie wird um das 42-Zoll-, die G2-Serie um ein 97-Zoll-Format erweitert. Ebenfalls stattet man die LG OLED C2-Modelle mit neuen Standfüßen aus, die vor allem im Kompaktformat auf dem Schreibtisch eine bessere Höhe und auf dem TV-Schrank eventuell den Einsatz von größeren Soundbars ermöglichen könnten.Abschließend werden die Kompatibilität zu Nvidia G-Sync und AMD Freesync Premium bestätigt, ein neuer "Game Optimizer" mit diversen Modi für Spieler (z.B. Dark Room Mode) und ein neues webOS 22-Betriebssystem angekündigt. Letzteres soll unter anderem mehrere Nutzerprofile und die Möglichkeit TV-Inhalte mit anderen kompatiblen LG-Fernsehern zu teilen (Room To Room Share) unterstützen. Ebenso wird der Matter-Standard für den Einsatz als Smart-Home-Hub eingeführt. Ein webOS-Update für ältere OLED-TV-Modelle wird nicht erwartet.Üblicherweise werden die neuen LG OLED-TVs im Frühjahr oder Sommer 2022 erscheinen. Somit dürfte sich der Hersteller in den nächsten Wochen und Monaten erneut mit genauen Modellangaben und Preisen zu Wort melden.