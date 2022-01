Olympische Winterspiele: Experten raten zu Wegwerf-Smartphones

Immer wieder kommt es im Zuge der Olympischen Spiele zu Diskussionen darüber, welche Smartphones die Teilnehmer nutzen sollten. Für die nun kommenden Winterspiele in Peking empfehlen Experten vor allem, besser ein Wegwerf-Gerät zu verwenden.

Nutzung ist Pflicht

Der Grund dafür besteht nicht einfach nur in der Tatsache, dass die Veranstaltung im Februar in China stattfindet und die Sportler und viele zugehörige Personen dort in den staatlich kontrollierten Netzen unterwegs sind. Die Teilnehmer sind auch verpflichtet, die offizielle My2022-App zu verwenden, die eine ganze Reihe von Funktionen rund um die Spiele bereitstellt, berichtet die BBC Die Sicherheitsexperten der kanadischen Organisation Citizen Lab haben die Software unter die Lupe genommen und haben aus der Perspektive der IT-Sicherheit heraus ernste Bedenken angemeldet. Denn bereits bei standardisierten Sicherheitstests wurden verschiedene Schwachstellen gefunden. Hinzu kommt, dass für die Datenübertragung zwischen der App und den Servern keine Verschlüsselung zum Einsatz kommt. Darüber hinaus gibt es die für China typischen Blacklists für bestimmte Begriffe, die in den Nachrichten und Postings aus der App heraus nicht genutzt werden können, weil sie für die chinesische Regierung unliebsame Themen behandeln.Die Veranstalter verpflichten die Teilnehmer und Besucher der Spiele, die App mindestens 14 Tage vor ihrer Reise nach China zu installieren. Denn über die Software müssen auch regelmäßige Corona-Tests dokumentiert werden, ohne die eine Einreise nicht möglich ist. My2022 ermöglicht ansonsten den Kontakt der Sportler untereinander und bietet vielfältige Informationen rund um das Event an.Die olympischen Verbände mehrerer Staaten haben sich bereits der Einschätzung der Sicherheits-Experten angeschlossen und raten ihren Vertretern, das persönliche Smartphone besser nicht mit nach China zu nehmen. Stattdessen sollte man besser ein jungfräuliches Modell verwenden, das nach der Rückkehr komplett neu aufgesetzt werden kann. Darüber hinaus sollten die Mobiltelefone natürlich auch nicht mit dem sonst genutzten Account genutzt werden, sondern mit einem eigens dafür angelegten neuen Konto.