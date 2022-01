Nintendo Switch: Mario Kart 9 soll sich in der Entwicklung befinden

Während sich Mario Kart 8 Deluxe weiterhin großer Beliebtheit erfreut, soll sich der nächste Teil des Racing-Franchise bereits in der Entwicklung befinden. Analysten gehen davon aus, dass Mario Kart 9 noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch-Konsolen angekündigt wird.

Nintendo-Community ist gespannt auf einen neuen "Twist"

Nintendo

Beinahe acht Jahre nach der ersten Veröffentlichung von Mario Kart 8 für Nintendos Wii U und der darauf basierenden Deluxe-Version (2017) für die Nintendo Switch könnte der japanische Konzern in diesem Jahr einen offiziellen Nachfolger vorstellen. Der oft gut informierte Analyst Serkan Toto (via Gamesindustry ) geht davon aus, dass sich Mario Kart 9 bereits in aktiver Entwicklung befindet. Zudem dürfte Nintendo im Bereich der Smartphone-Games rund um Mario Kart Tour ebenfalls nachlegen.Toto in seinem Ausblick auf das Gaming-Jahr 2022: "Ich weiß, dass sich Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch immer noch sehr gut verkauft, aber Mario Kart 9 befindet sich in aktiver Entwicklung (und kommt mit einem neuen Twist) und Nintendo könnte es dieses Jahr ankündigen. Im Bereich der Mobilgeräte war Nintendo seit der Veröffentlichung von Mario Kart Tour im Jahr 2019 sehr still, aber ich denke, dass wir 2022 wieder eine etablierte IP auf Smart-Geräten sehen werden."Um welchen "Twist" es sich handelt, ist bisher nicht bekannt. Mario Kart 8 Deluxe brachte neue Antigravitationsabschnitte, in welchen die Fahrzeuge an Wänden fahren und Räder zu Düsen umfunktioniert werden. Am grundlegenden Spielprinzip wurde jedoch nicht gerüttelt. Noch immer kämpft man mit Schildkrötenpanzern, Blitzen, Pilzen und Co. um den Sieg - und das mit Erfolg. Mit beinahe 40 Millionen verkauften Einheiten gehört Mario Kart 8 Deluxe zu den beliebtesten Spielen für die Nintendo Switch, gefolgt von Animal Crossing: New Horizons und Super Smash Bros. Ultimate.