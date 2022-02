Nintendo spricht jetzt (vorsichtig) über einen Switch-Nachfolger

Nintendos Konsole Switch feiert in gut einem Monat den fünften Geburtstag. Und auch wenn das Gerät nach wie vor enorm erfolgreich ist, so wird sich der Videospielkonzern langsam Gedanken über einen Nachfolger machen (müssen). Und das dürfte auch tatsächlich der Fall sein.

"Nächste Generation von Geräten"

Denn im Anschluss an die Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen des japanischen Videospielherstellers lud Nintendo zu einer Telefonkonferenz ein und stellte sich dort den Fragen von Anlegern und Experten. Grundsätzlich hatte man Anlass zum Feiern: Denn mit mehr als 103 Millionen verkauften Geräten konnte Nintendo die bisher erfolgreichste und bestverkaufte Heimkonsole in der Geschichte des Unternehmens vermelden.Dabei kam aber auch ein etwaiger Switch-Nachfolger zur Sprache, wie der Analyst und Berater David Gibson verriet (via VGC ). Gibson war bei der Frage-und-Antwort-Session anwesend und teilte später die wichtigsten und interessantesten Informationen auf Twitter mit.Eine Frage an Nintendo behandelte den Umstand, dass nahezu alle Switch-Besitzer das Gerät auch tatsächlich mehr oder weniger regelmäßig nutzen. Denn es gibt 98 Millionen jährlich aktiver Switch-Spieler und hierzu wurde Nintendo gefragt, wie sich diese Zahl auf eine etwaige nächste Konsole auswirkt.Nintendo: "Wir gehen nun in das sechste Jahr von Switch und halten den Schwung aufrecht. Wir überlegen, wie wir die 100 Millionen Nutzer erweitern und ausbauen können, um die nächste Generation von Geräten zu entwickeln." Letzteres klingt nach einer vorsichtigen Bestätigung eines Nachfolgers.Freilich dürfte oder sollte keiner überrascht sein, dass Nintendo entsprechende Pläne und auch bereits erste Entwicklungsschritte gemacht hat. Denn die Entwicklung einer Konsole benötigt Zeit, zudem hat das Unternehmen bereits im vergangenen Frühjahr mitgeteilt, dass man Investitionen in einen Switch-Nachfolger getätigt hat. Dabei ist allerdings auch denkbar, dass Nintendo zunächst eine Switch Pro auf den Markt wirft und sich mit einem echten Nachfolger weitere Zeit lässt.