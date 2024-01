Resident Evil Kart Mod: Die wohl schlechteste Art, Mario Kart zu spielen

Was wäre wenn: Nach diesem Prinzip hat sich ein Modder den Klassiker Super Mario Kart vorgenommen und mit einem anderen Kult-Spiel kombiniert - oder Teilen davon. Das Rennspiel wird mit der Kameraperspektive aus Resident Evil zur besonderen Herausforderung.

Die wahrscheinlich schlechteste Mario Kart Mod

Etwas für mutige

Wird Super Mario Kart durch diese Modifikation besser? Die Antwort ist ganz klar: kommt auf die Perspektive an. Wie ein Entwickler unter dem Namen MrL314 auf der Plattform Romhacks schreibt, hatte er jüngst versucht, das Kamerasystem von Super Mario Kart besser zu verstehen.Dabei machte er eine spaßige Entdeckung, die zu einer ungewöhnlichen Anpassung führte: "Es ist ein lustiger, aber sehr herausfordernder Hack, der dem Spiel Super Mario Kart einen neuen Dreh gibt!"Normalerweise fliegt die Kamera bei Mario Kart-Rennen hinter dem Spieler über die Rennbahn. Der Entwickler wollte wissen, was passiert, wenn man auf eine Technik umstellt, die aus alten Resident-Evil-Spielen bekannt ist. Bei sogenannten "Perspective Shots" befinden sich die Kameras und Ansichten alle an vorgegebenen Positionen auf der Karte und zeigten feste Perspektiven."Das macht das Spiel auf jeden Fall viel schwieriger und stellt eine interessante Herausforderung für diejenigen dar, die sich dem Spiel stellen wollen", so MrL314 in seiner Beschreibung.Auf X findet der kreative Entwickler jedoch noch ein paar andere humorvolle Worte für seinen Mod: "Darf ich vorstellen: Das vielleicht schlechteste Ding, das ich je erschaffen habe." Die Anpassung für Super Mario Kart ist kostenlos zum Download verfügbar.