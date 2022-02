Schnelleres WLAN: Verbreitung wird durch die Engpässe ausgebremst

Wi-Fi 6E soll mit einer Erweiterung auf das 6-GHz-Band drahtlose Verbindungen beschleunigen. Doch die weltweit anhaltende Chipkrise sorgt dafür, dass sich die entsprechende Hardware nur schleppend verbreitet. Der Standard stirbt wohl schnell.

Wenn die Chipkrise dafür sorgt, dass Standards übersprungen werden

Dann doch lieber gleich auf Wi-Fi 7

Vom kleinsten Sensor bis zur großen Server-Farm: Die Chipkrise sorgt in allen Bereichen dafür, dass Produkte entweder nur schleppend angeboten werden können oder angepasst werden müssen. Das Marktforschungsunternehmen Dell'Oro Group liefert jetzt in Bezug auf die Verbreitung des neuesten WLAN Standards Wi-Fi 6E einen interessanten Einblick Die Verfügbarkeit der Module ist so schlecht, dass Unternehmen ihre Produkte umdenken: "Lieferengpässe haben die Hersteller dazu veranlasst, sich darauf zu konzentrieren, die Verfügbarkeit beliebter Modelle zu verbessern, indem sie diese Modelle mit Komponenten umgestalten, die leichter verfügbar sind", so Tam Dell'Oro, Gründer und CEO.An dieser Situation wird sich auch auf absehbare Zeit nichts ändern, so die Ansicht der Marktexperten, die von vielen Beobachtern geteilt wird. Aktuell ist demnach damit zu rechnen, dass die Verfügbarkeit auch bis zum Ende 2022 sehr beschränkt bleibt. Ein weiteres Problem: Die Implementierung von Vorschriften für den Betrieb im 6-GHz-Spektrum ist für viele Hersteller noch schwierig, da die Standardisierung durch Regulierungsbehörden ebenfalls nur schleppend vorankommt.Eine Verkettung von Umständen, die dazu beitragen wird, dass Wi-Fi 6E nach Ansicht der Marktforscher am Ende wohl nie wirklich weite Verbreitung finden wird: "Da Wi-Fi 7-Produkte bereits 2023 auf den Markt kommen werden, gehen wir davon aus, dass die Nutzer 6E überspringen werden", so die Analyse von Dell'Oro. "Die Versorgungsengpässe sind ein ‘Nadelstich in den Ballon' für Wi-Fi 6E."