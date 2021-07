Nokia X60 (Pro): HMD soll Smartphones mit Huawei Harmony OS planen

HMD Global will offenbar neue Smartphones der Marke Nokia auf den Markt bringen, bei denen nicht wie üblich ein möglichst unverändertes Android-Betriebssystem mit Google-Apps und -Services installiert ist, sondern das genaue Gegenteil: Huawei Harmony OS.

HMD Nokia wäre erste Drittmarke, die Harmony OS bei Smartphones nutzt

Huawei / Ars Technica

Wie das chinesische Portal ITHome berichtet, will HMD Global im weiteren Jahresverlauf mindestens zwei neue Smartphone-Modelle auf den Markt bringen, die statt einem regulären Android das alternative Betriebssystem HarmonyOS von Huawei an Bord haben sollen. Noch handelt es sich dabei zwar nur um ein Android-Derivat mit einer von Huawei stark veränderten Benutzeroberfläche, doch langfristig will man damit eine Alternative zu Android schaffen.Nokia bzw. HMD Global ist nun offenbar zumindest für einige wenige Märkte einer der ersten Drittanbieter, die auf Huawei Harmony OS auf eigenen Geräten setzen wollen. Konkret plant der finnische Anbieter, der seit einigen Jahren Smartphones mit Android unter der Marke Nokia vermarktet, das sogenannte Nokia X60 und das Nokia X60 Pro. Konkrete Details zu diesen Geräten stehen noch aus, wenn man von dem geplanten Betriebssystem und dem Akku absieht.Für den Stromspeicher ist von einer Kapazität von beachtlichen 6000mAh die Rede, wobei dies als einziges Detail relativ gesichert sein dürfte. Etwas weniger vertrauenswürdig scheinen die weiteren Angaben zu den neuen Geräten der Nokia X60-Serie von HMD. So sollen die Displays eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz im Gespräch sein und es ist von der Möglichkeit zur Verwendung von Kameramodulen mit Zeiss-Branding und einer Auflösung von bis zu 200 Megapixeln die Rede.Außerdem erwägt HMD Global für das Nokia X60 (Pro) angeblich die Verwendung einer High-End-Plattform aus der Qualcomm Snapdragon-Serie. Natürlich würde HMD mit den auf Harmony OS basierenden Nokia-Smartphones nur im chinesischen Markt wirklich eine Chance haben, da international ohne die Google Mobile Services (GMS) kaum Interesse bei einer größeren Zahl von Kunden zu wecken ist.Huawei hatte Harmony OS vor einiger Zeit in der neuen Version 2.0 fertiggestellt und will bald erste Smartphones damit verkaufen. Es handelt sich zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht um eine Neuentwicklung, sondern nur um eine zumindest optisch stark angepasste Version von Android. Mittlerweile hat mit Meizu auch ein weiterer Hersteller angekündigt, dass man Harmony OS auf seinen Geräten verwenden will. Gerüchten zufolge sollen auch Oppo, Xiaomi und Vivo Interesse an dem Betriebssystem haben.