PCIe 5.0 SSDs kommen: Neue Spitzenwerte von Samsung & Adata

Zur CES 2022 warten große Fortschritte bei der SSD-Entwicklung auf ihre Premiere: Samsung will mit PCIe 5.0 und der sechsten Generation an V-NAND-Modulen Spitzengeschwindigkeiten bieten, Adata zeigt gleich zwei M.2-Speicher mit modernster Technik

Eine SSD, die bei höherem Tempo weniger Saft braucht

Samsung macht es für Server

Bei der ersten großen Elektronik-Show des Jahres, der CES 2022 in Las Vegas, wird PCIe 5.0 eine große Rolle spielen und es Unternehmen ermöglichen, mit neuen Spitzenwerten bei SSDs zu werben. Zwei Spieler, die sich hier jetzt schon im Vorfeld ins Spiel bringen sind, Samsung und Adata, die schon jetzt einen Ausblick auf erste Produkte gewährt haben. Aus Südkorea bringt man demnach High-End-Serverspeicher mit, der chinesische Mitbewerber zeigt zwei Prototypen im M.2-Format.Wie Adata in der chinesischen Pressemitteilung (via Computerbase ) ausführt, will man die Aufmerksamkeit der Messegäste und der Weltpresse gerne mit den beiden PCIe Gen5 x4 Solid-State-Laufwerk-Prototypen "Projekt Nighthawk " und "Projekt Blackbird" auf sich ziehen. Support von NVMe 2.0 und Kapazitäten von bis 8 TB ist bei beiden Projekten gegeben, Unterschiede zeigen sich bei Controller und Geschwindigkeit."Nighthawk" ist demnach mit einem Silicon Motion SM2508 Controller ausgerüstet und kommt auf sequenzielle Lese-/Schreibleistung von bis zu 14/12 GB/s. Bei "Blackbird" setzt Adata dagegen auf den InnoGrit IG5666 Controller, der eine Lese-/Schreibleistung von 14/10GB/s möglich macht.Samsung setzt bei der CES erst einmal darauf, Betreiber von Firmenservern zu beeindrucken. Das große Versprechen: "Samsungs PCIe 5.0 SSD bietet fast doppelt so hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten und eine um 30 % höhere Energieeffizienz als die vorherige Generation", so der Konzern.Das erste Modell hört auf den Namen PM1743 und verbraucht bei einer Leseleistung von 13 GB/s nur ein Watt pro 608 MB/s. "Dadurch werden die Betriebskosten von Servern und Rechenzentren erheblich gesenkt und gleichzeitig der CO2-Ausstoß verringert", so die Entwickler. Die Massenproduktion läuft im Q1 2022 an.