PCI Express: Arbeit an Version 7.0 beginnt - 512 GB/s für Grafikchips

In Computersystemen wird es demnächst eine noch stärkere Steigerung des Daten-Austausches geben. Die Version 7.0 des PCI Express-Standards ist jetzt auf den Weg gebracht worden und verspricht eine weitere Verdoppelung der Bandbreite.

Noch viel Zeit

Kürzlich sind zwar die Spezifikationen für die neueste PCIe 6.0-Fassung fertiggestellt worden, in der Praxis ist selbst im High End-Bereich aber noch PCIe 4.0 das Maß der Dinge. Bei diesem bräuchte man immerhin acht Lanes, um auf die gleiche Geschwindigkeit zu kommen, die PCIe 7.0 auf nur einer Lane bereitstellen wird. Das geht aus der Roadmap der Standardisierungsgruppe PCI-SIG hervor.Konkret bedeutet das: PCIe 7.0 wird pro Lane eine Bandbreite von 32 Gigabyte pro Sekunde bereitstellen. Bedenkt man nun, dass Grafikchips in der Regel mit 16 Lanes an das System angebunden werden, zeigt sich, dass diese bald mit 512 Gigabyte pro Sekunde kommunizieren können. Bei den SSDs , die für gewöhnlich auf vier Lanes setzen, käme man immerhin auf Übertragungsraten von 128 Gigabyte pro Sekunde.Wie bei allen früheren Versionen des PCIe-Standards heißt es von den Entwicklern, dass PCIe 7.0-Geräte vollständig abwärtskompatibel mit älteren PCIe-Versionen bleiben. Es gibt einen gewissen Kodierungs-Overhead, der dafür sorgt, dass die von PCIe 7.0 versprochenen Geschwindigkeiten von 32 GB pro Sekunde in der Praxis nicht komplett erreicht werden, aber das gilt auch schon für alle anderen PCIe-Versionen.Es wird noch ein oder zwei Jahre dauern, bis wir PCI Express 6.0 in Consumer-PCs sehen werden, ganz zu schweigen von der Version 7.0. Intels neueste Alder Lake-Prozessoren der 12. Generation verfügen über eine begrenzte Anzahl von PCIe 5.0-Lanes, und PCIe 5.0 wird auch Teil der Ryzen 7000-Serie von AMD sein. Aber GPUs und SSDs für Verbraucher, die PCIe 5.0 nutzen, gibt es noch nicht wirklich. Bei den meisten neuen Standards dauert es Jahre, bis sie von "Entwurf" zu "fertiggestellt" zu "in Produkten verfügbar" zu "allgegenwärtig" werden, und neue PCI Express-Versionen bilden da keine Ausnahme.