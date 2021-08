Adata zeigt weltweit schnellste externe SSD mit USB 4 und 4 GByte/s

Der taiwanische Zubehör- und Hardwarehersteller Adata hat im Rahmen seines Xtreme Innovation-Events ein paar interessante Neuvorstellungen veröffentlicht. Darunter ist die laut Konzern schnellste externe SSD - sie schafft Dank USB 4 nun bis zu 4 GByte/s.

Viermal so schnell wie die USB 3.2-Vorgänger

Adata

Adata hat eine Reihe von neuen Produkten vorgestellt - darunter zwei besonders schnelle Speicherlösungen. Neben der neuen Adata SE920 USB 4, einer externen SSD mit schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 4 GByte/s, stellte das Unternehmen auch eine neue SD-Express-Speicherkarte der nächsten Generation vor.Die externe SSD erreicht nun dank USB 4-Schnittstelle Geschwindigkeiten, die bis zu viermal schneller sind als die ihrer USB 3.2-Vorgänger. Das entspricht einer Geschwindigkeit von rund 4000 MB/s oder 4 GByte/s Lesegeschwindigkeit. Die " SE920"-SSD kommt dabei mit der proprietären Wärmeleitungstechnologie von Adata, die optimale Kühlung und damit gleichbleibende Leistung garantieren soll.Dieses neue externe Laufwerk nutzt die Thunderbolt 3-Technologie von Intel und ist laut dem Unternehmen aus Taiwan die aktuell schnellste externe SSD weltweit. Zum Preis und zu den verfügbaren Speichergrößen sagte Adata bei der Vorstellung der neuen Produkte noch nichts. Auch der Marktstart fehlt noch als konkreter Termin. Bei der Veranstaltung wurde aber gesagt, dass die neuen Produkte alle in Kürze verfügbar sein sollen. Die ebenfalls neu vorgestellte Adata "Premier Extreme SDXC PCIe Express Card" ist eine weitere Produktneuheit.Sie ist als Speicherkarte der nächsten Generation vorgestellt worden und unterstützt dank der neuesten SD7.0-Spezifikation PCIe, was eine höhere Datenübertragungsrate an den PC zulässt. Die Speicherkarte unterstützt so Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 800/700 MB/s, was eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber ihren Vorgängermodellen bedeutet. Außerdem ist die Karte abwärtskompatibel mit UHS-I, was die Nutzung weiter vereinfacht. Auch für dieses Produkt fehlen aber bisher noch Details zu Preisen und dem Verkaufsstart.