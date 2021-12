Nach kritischem Google-Patch: Samsung verteilt Android 12 bald wieder

Seit Monaten testet Samsung One UI 4.0 auf Basis von Android 12 . Wenige Tage, nachdem erste Geräte mit dem Update versorgt waren, musste man die Verteilung aber stoppen. Jetzt ist das Problem gefunden und das Unternehmen steht kurz davor, die Aktualisierung wieder auszuliefern.

Nach dem Stopp kommt die Wiederaufnahme

Samsung One UI 4 offizielle Vorstellung

Auf Google angewiesen

Dass es bei Neuveröffentlichungen trotz langer Testkampagnen zu Fehlern kommen kann, ist bekannt und bei jedem Unternehmen zu beobachten. Für Samsung war es aber nicht weniger unangenehm, kurz nach dem Release von One UI 4.0 auf Basis von Android 12 für erste Geräte einen vollständigen Stopp des Updates verkünden zu müssen. Damit war es Besitzern der Galaxy S21-Serie, des Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 nicht mehr möglich, die neue Firmware zu beziehen.Umso erfreulicher, dass die zugrunde liegenden Fehler offenbar schnell gefunden werden konnten. Wie Sammobile berichtet, liefert hier ein Moderator im offiziellen Samsung-Forum in Südkorea aktuell die beste Beschreibung des Ablaufs. "Nach dem One UI 4-Update wurde aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit dem Google Play-System auf einigen Geräten ein Problem festgestellt, sodass das One UI 4-Update für eine Weile auf Eis gelegt wurde", so der Samsung-Mitarbeiter.Zur Lösung des Problems müssen die Entwickler jetzt zunächst einen entsprechenden "kritischen Patch" von Google abwarten und diesen dann in ihre Software implementieren. "Wir bereiten derzeit eine überarbeitete Version der Software vor, einschließlich eines Google-Patches, der Kompatibilitätsprobleme verbessert, und Tests sind im Gange", so weiter in dem offiziellen Statement.Zeitangaben will der Konzern hier noch nicht machen, One UI 4.0 auf Basis von Android 12 sollte sich aber sehr bald wieder auf den Weg zu den ersten Geräten machen.