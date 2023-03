Erste PCIe 5.0-SSDs kommen: Sie sind schnell, gekühlt und teuer

Die neue Schnittstelle PCIe 5.0 wird in den neuesten PCs schon seit einiger Zeit unterstützt, und nun kommen auch endlich die ersten Festspeicher in den Handel. Die neuen SSDs haben es in sich - nicht nur bei der Leistung, sondern auch beim Preis.

Kühlung nötig

Zusammenfassung Intel unterstützt den PCIe 5.0-Standard seit Ende 2021.

Massiver Kühlkörper notwendig.

Derzeit noch doppelte Kosten einer PCIe 4.0-SSD.

Hersteller liefern noch nicht in großen Mengen.

Notebooks sind für PCIe 5.0-SSDs wegen Kühlproblemen wohl ungeeignet.

Die besten SSDs bei Media Markt Jetzt günstige Preise für Speichermedien sichern!

Zum Angebot

In den meisten Systemen ist es noch immer Standard, interne Speichermedien über PCIe 3.0 anzubinden. Schon die neuere PCIe 4.0-Schnittstelle ist bisher lediglich in höherwertigen Rechnern zu finden. In der Spitzengruppe der SSDs gab es zuletzt aber nur noch wenig Bewegung bei der Verbesserung des Datendurchsatzes, sodass es hier an der Zeit war, den nächsten Generationssprung anzugehen.Intel unterstützt den neuen Standard bereits seit der Markteinführung der Alder Lake-CPUs, diese 12. Generation ist schon seit Ende 2021 auf dem Markt. Doch erst jetzt haben verschiedene Hersteller auch tatsächlich PCIe 5.0-SSDs angekündigt und eines der ersten Produkte, das tatsächlich im Handel zu bekommen ist, ist die Gigabyte Aorus Gen5 10000. In der SSD kommt laut den Kollegen von Toms Hardware ein Phison E26-Controller zum Einsatz, der wahrscheinlich auch in einigen Folgeprodukten genutzt werden wird.Technisch noch besser soll der SM2508-Controller von Silicon Motion werden, der allerdings noch einige Monate braucht, bis man ihn in realen Produkten am Markt finden wird. Wohl auch deshalb erreicht die Gigabyte-SSD nicht ganz die Datendurchsätze, die bisher in Gerüchten genannt wurden - langsam sind die Speicher trotzdem nicht: Zumindest laut der Produktspezifikationen des Herstellers werden 10.000 Megabyte pro Sekunde beim Lesen erreicht, die Schreibgeschwindigkeit liegt ein wenig niedriger.Die hohen Datenraten setzen die Speicherchips ordentlich unter Druck, sodass hier bei starker Beanspruchung einiges an Wärme entstehen kann. Gigabyte liefert daher einen ziemlich massiven Kühlkörper mit. Das wird auch keine Besonderheit des Gigabyte-Produkts sein, auch bei anderen Herstellern tauchten solche Systeme bereits auf. Das dürfte auch ein untrügliches Zeichen dafür sein, dass die SSDs vorerst sicher nicht in Notebooks zum Einsatz kommen werden.Bei den ersten Händlern, die die neuen PCIe 5.0-SSDs im Sortiment haben, zeigen sich recht ordentliche Anschaffungskosten. Diese sind allerdings noch etwas mit Vorsicht zu genießen, da die Hersteller noch keine größeren Mengen liefern und hier in den kommenden Wochen und Monaten noch entsprechend viel Bewegung sein muss. Derzeit muss man aber etwa mit dem Doppelten dessen rechnen, was man für eine ebenfalls nicht gerade langsame PCIe 4.0-SSD auf den Tisch legt.